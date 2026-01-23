白營兩年條款2月實施...中配李貞秀尚未證明除籍...將成「首位進立院的中配立委」

民眾黨不分區立委因前黨主席柯文哲設下「兩年條款」，因此目前六席立委即接交棒給名單排序後六名人員，現任黨主席黃國昌也即將卸任，不過外界相當關注名單內的中配李貞秀是否真將遞補上席位；日前陸委會副主委梁文傑也表示，尚未收到李貞秀放棄中國國籍的證明。而按現行《國籍法》規定，具外國國籍者須在公職到職前一年內完成喪失外國國籍。

兩年條款即將在2月1日實行，民眾黨現任不分區立委黃國昌、張啟楷、黃珊珊、麥玉珍、林國成、林憶君將卸下職務。而剩餘兩人分別為陳昭姿和劉書彬，主推代理孕母法案的陳昭姿之所以可以豁免，是因柯文哲曾承諾其在任內成功推動法案才卸任；劉則是因遞補，任期還不滿兩年。

接下來遞補的六席立委按名單將會是前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍，以及「中配李貞秀」。



李貞秀出生於中國湖南，於1990年代嫁到台灣，至今在台生活超過30年；她對於國籍問題，始終認為中華民國憲法將中國視作「大陸地區」，駁斥雙重國籍的事實。



對此，先前內政部長劉世芳已強調，若大陸地區不是「外國」，等於變相承認台灣是中國的一部分，中華民國的主權不能讓步，而在《國籍法》之下，對其他國國籍皆一視同仁，並非是歧視中配。



梁文傑日前證實，各主管機關尚未收到李貞秀放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件，根據《國籍法》20條的規定，是禁止雙重國籍的，「所以該怎麼做，就按照國籍法的規定。」遞補的民眾黨立委將於二月上任，李貞秀恐將成為台灣歷史上首位中配立委。

(圖片來源：三立新聞網)

