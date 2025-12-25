白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了

政治中心／李紹宏報導

民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！

台中市北屯區市議員參選人陳諭韋宣布退出民眾黨，改為無黨籍參選。（圖／翻攝自陳諭韋臉書）

根據《民視新聞網》報導，民眾黨在北屯區的市議員布局競爭激烈，多達4人表態角逐，包括陳諭韋、現任民眾黨市議員江和樹辦公室主任邱于珊、中央委員許瑞宏，以及前台中市政府研考會主委吳皇昇。對藍、綠兩大政黨而言，同一選區多人爭取提名並不罕見；但民眾黨基礎相對有限，在資源與支持者有限的情況下，內部競逐更顯壓力，也難免有人選擇退出。

關於退黨一事，陳諭韋表示，主因在於黨內提名流程進度過於緩慢，因此決定離開民眾黨，未來將以無黨籍身分投入選戰；已於12月23日正式遞交退黨申請。

陳諭韋也強調，投身選舉並非受任何派系指使，更非出於政治算計，而是希望能以實際行動，為社區、里民乃至整個北屯區帶來改變。她直言，自己追求的是成為「代表人民聲音的民意代表」，而不是替派系服務的政治人物。

創黨元老朱蕙蓉（右）、發言人李有宜（左）也退黨。（圖／翻攝自李有宜臉書、資料照）

根據《自由時報》報導，民眾黨也對此回應；台中市黨部主委陳清龍表示，尊重陳諭韋個人選擇。

對民眾黨而言，短期內接連出現退黨案例，日前黨發言人李有宜、創黨成員之一、有「大媽老司機」之稱的朱蕙蓉也陸續傳出與黨內決裂、選擇退黨，顯然值得高度關注。隨著2026年地方選舉逐漸逼近，白營在短短一個月內已流失3名具備戰力的人選，是否影響黨主席黃國昌的整體選戰規劃，後續發展仍有待觀察。

