白營出席新北升旗 劉和然出書搶票

民眾黨主席黃國昌（台上右三）1日出席新北市元旦升旗典禮，與新北市長侯友宜（台上右四）、副市長劉和然握手問候，之後就再無互動。（王揚傑攝）

地方政府元旦升旗典禮成為年底縣市長選舉角力場！爭取參選新北市長的新北市副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌1日都出席新北市府元旦升旗，僅握手無進一步互動；即將出版自傳的劉，對於國民黨是否應加快程序表示，各政黨應維持自身主體性及節奏，才是穩健方式。基隆市長謝國樑與民進黨提名參選下屆市長的基市議長童子瑋在升旗典禮罕見同框，也流露選舉煙硝味。

新北市府昨早辦元旦升旗，市長侯友宜率劉和然等市府團隊出席，黃國昌也到場，除了與侯、劉錯身時，彼此面露笑容握手問候，再無其他互動。媒體詢問黃、劉互動，黃簡回「自然就好」；劉則說，市府立場是不論職位或政黨背景，只要認同中華民國、願意共同努力守護國家，都歡迎參與，這是凝聚共識、共同祝賀的場合。

對於黃曾提希望藍白能在1月底前提出共同政見，是否期待國民黨程序加快？劉說，每個政黨、每個人情況不同，以馬拉松為例，每個人的節奏與配速不一樣，各政黨應維持自身主體性，按自己的步調前進，不該被他人節奏打亂，這樣才是穩健的方式。

據悉，劉和然即將出版自傳，還特地南下故鄉彰化縣取景拍攝，透過新書讓民眾更加了解他，同時爭取新北第二大同鄉會彰化同鄉支持。

基隆市府昨辦升旗典禮，謝國樑與童子瑋罕見同台。謝致詞說，基隆正在一點一滴改變，日前市府與新北市府合作舉辦基捷先期工程開工，未來捷運五堵站周圍將有非常大的轉變，帶來許多產業與就業；基隆是大家的家園，大家一起努力，讓城市更好、讓家更好，讓基隆持續變成更有愛的城市。

童子瑋受訪說，過去幾年基隆沒被好好地善待，沒有好好地規畫，也看不見城市未來整體發展方向。希望大家今年再相信一次基隆，讓基隆進步，團結國家和基隆，讓老年人能安居樂業，年輕人能相信未來。