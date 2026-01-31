白營別再亂！賴清德怒批在野未審總預算 黃國昌竟嗆「這句話」

即時中心／張英傑報導

總統賴清德於臉書發文指出，昨（30）日是立法院會期最後一天，卻也是史上第一次預算會期未審總預算，甚至將民眾黨版國防特別預算條例付委，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權！對此，民眾黨主席黃國昌今（31）日接受媒體聯訪時竟聲稱，賴清德若要發表悖於民主憲政言論，恐怕要回去重修憲法課。







今年立院會期已結束，在藍白陣營阻擋之下，總預算未審實在「太超過」！賴清德在臉書發文指出，「然而，今天是立院會期最後一天，卻也是史上，第一次預算會期未審總預算，甚至付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權，國防部專業將領也已經多次示警；而黨產條例復辟，更讓轉型正義倒退、改革走回頭路。」

民眾黨創黨主席柯文哲、黃國昌，共同來到台北市南門市場發放春聯，為民眾黨台北市第五選區（中正、萬華）議員參選人吳怡萱輔選，民眾黨台北市議員張志豪、台北市第三選區（松山、信義）議員參選人許甫也到場，隨後黃國昌接受媒體聯訪。

黃國昌稱，賴清德的憲法顯然有必要要重修，任何特別預算授權基礎是特別條例，特別條例在民主憲政國家屬於國會立法權，國會沒有透過特別條例授權，行政機關當然無從編列特別預算；行政、立法彼此之間在權力分立、制衡、相互監督的民主憲政機制，憲政上面角色跟地位，應該都非常的清楚。

接著，黃國昌聲稱，賴清德如果要發表這種悖於民主憲政言論的時候，恐怕要回去重修憲法課。

同時，黃國昌又稱，卓榮泰竟然公開批評說，民眾黨的軍購特別條例裡面所授權的事項是「東拼西湊」，他要提醒卓榮泰，他們在特別條例裡面，授權行政部門編特別條例的每個品項，都是台灣國防部向美方提出要求，而美方國務院在國防部的同意下，公告願意賣給台灣的品項；難不成，卓榮泰在批評當初他自己轄下國防部，向美方所提出來的需求是「東拼西湊」嗎？只是要湊到一定的金額才提出軍購需求嗎？

最後，黃國昌竟嗆民進黨，相關發言前，不要一天到晚只想要政治攻擊，想要利用資訊落差，要欺騙一般沒有空去了解細節的台灣老百姓，好好看一看當初提給美方的需求，以及美方所公佈的品項，那正是民眾黨在特別條例裡面，授權特別預算的品項。











