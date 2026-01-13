白營前核心揭黃國昌畢業劇本：這天提案軍購條例付委，踩國民黨的臉前進

記者李鴻典／台北報導

立法院程序委員會今（13）日開會，國民黨、民眾黨立委在人數優勢下，再度封殺行政院所提新台幣1.25兆元國防特別條例及財政收支劃分法草案排入16日立法院會的報告事項議程，因此無法付委審查。民眾黨前中央委員、政治評論員張益贍說，民眾黨主席黃國昌的畢業秀劇本寫好了：1/30（五）黃國昌領銜民眾黨團提案「軍購條例」付委。踩著國民黨的臉前進！就看準不準。

張益贍說，民眾黨主席黃國昌的畢業秀劇本寫好了：1/30（五）黃國昌領銜民眾黨團提案「軍購條例」付委。踩著國民黨的臉前進！就看準不準。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

黃國昌11日晚率團訪問美國首府華盛頓，他說，此行最主要目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，盼從美方得到直接可信賴資訊，預計14日返台。

根據隨行的民眾黨立法院黨團主任陳智菡臉書訊息，黃國昌一行人已在返程途上，而據《中央社》稍早報導，黃國昌等人已接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部。

民眾黨前中央委員、政治評論員張益贍認為，講真的，只要白藍通過總預算、軍購條例，你們要用什麼理由「下台階」都可以。但不要美國連「電梯」都搬出來了，你們還不下來！

眼見藍白再度在程序委員會封殺總預算、國防預算等案，張益贍感嘆，黃國昌赴美後的第一次「電梯」，民眾黨還是不下台階。溫馨提醒民眾黨的6名立委，1/31之前你們只剩下2次程序委員會和3次院會的機會。

張益贍後來又發文指出，黃國昌的畢業秀劇本寫好了：1/30（五）黃國昌領銜民眾黨團提案「軍購條例」付委。踩著國民黨的臉前進！就看準不準。

