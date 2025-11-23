白營北市議員拚4＋2！ 戴錫欽：務必讓藍營單獨過半

國民黨台北市黨部主委戴錫欽。（圖／東森新聞）





藍白黨魁見面完後，接下來2026在野要怎麼合作? 以北市為例，國民黨北市黨部主委戴錫欽表示，民眾黨在北市議員的席次上，希望「4+2全壘打」，國民黨會充分尊重民眾黨的提名策略。另一方面，國民黨也會衡量各區實力，務必單獨過半，讓國民黨與友軍議員席次極大化。

台北市長蔣萬安起個大早參加路跑行程，卻差點出不了門，好在有最強神隊友太太協助。台北市長蔣萬安：「請我家的的老闆出來協調一下，她幫我照顧兩個很小的孩子，讓我可以從從容容遊刃有餘，前來參加公益路跑。」

套用過去擔任「蔣師」的立委王世堅質詢金句，蔣萬安近來因為成功把輝達留在台北，市政成績再加一，或許對他2026連任也能從從容容，母雞好，藍營小雞才能跟著好，只是這一回，各區新人搶破頭，現任老將會不會和新人一起比民調。

國民黨台北市黨部主委戴錫欽：「國民黨過去提名慣例，基本上會先保障現任的部分，如果有多的名額的話，會提供新人大家一起來做初選競爭，會有全國一致性的做法，下禮拜開始我也會跟一些，有意參選的新人陸續約碰面，了解他們的想法。」

雖然國民黨新人與青年「初選民調」加權總計，可望延續朱立倫時代，最高加權百分百，但民眾黨主席黃國昌已發話在北市議會「42」全壘打，藍白恐面臨分票危機。

國民黨台北市黨部主委戴錫欽：「我們也在衡量國民黨自己，在各選區議員實力之後，會務必讓國民黨能夠單獨過半，也務必讓我們國民黨，及友軍的席次最大化。」

國民黨、民眾黨表達2026選戰要合作，希望一加一大於二，但白營在北市沒有母雞下，與藍營越走越近，爭取與蔣萬安曝光機會，那藍白之間恐怕不只是合作，也是競爭。

