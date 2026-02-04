白營參選新北市長 他承諾「不會出現3組人馬」 藍：肯定

民眾黨。（中時資料照，袁茵攝）

民眾黨中央委員會今(4日)通過選舉決策委員會舉薦，徵召黨主席黃國昌參選2026年新北市長，黃國昌表示將全力以赴突破傳統政治窠臼，以具體行動帶給新北市民一個不一樣的新北。而對黃國昌近日稱「縣市長選舉不會出現三組人馬」，藍營發言人江怡臻也表肯定。

高雄是否能再度翻轉、綠地變藍天，成為年底九合一選舉關注焦點。黃國昌近日受訪談2026選戰布局，揚言在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，直言民進黨高雄市長參選人、綠委賴瑞隆是「沒有Charisma（魅力）的政治人物」，對上國民黨立委柯志恩，這對在野黨來說是一個千載難逢的好機會。黃國昌也強調，「縣市長選舉不會出現三組人馬」；他還提出，所有藍白合作縣市應簽署「正式政黨協議」。

國民黨發言人、新北市議員江怡臻今(4日)發文表示：新北藍白會不會合？民眾黨主席黃國昌接受專訪表示，自己一定說話算話，新北市長不會出現三組人馬。她直呼，「肯定國昌主席！」

針對黃「打下高雄」說，賴瑞隆表示，高雄人民期待的是真正重視高雄進步發展未來的市長，真正有心為高雄的人不會這麼做。柯志恩則回應直言，面臨高雄綠營比藍營還要大的選區，唯有在野黨合作團結，才有機會打贏勝仗。其實過去與白營在立法院，有非常多的法案都已經合作，更不要說去年的大罷免、還有核三公投等議題，「黃國昌主席都是特別到高雄，幫我們發聲 」。

黃國昌遵守白營「兩年條款」默契，1日起卸下民眾黨不分區立委職務，在台中西屯區市議員參選人、「小草女神」劉芩妤主持《民眾之聲》節目上，黃國昌客串扮演「外送員」探班送飲料，自嘲「第六個行業，2月1日以後就失業了！現在開始跑辦公室外賣」，引發小草熱議。

黃國昌的參選宣言提到，他在新北市長的選舉，天天都在「追求更好、趕行程、跑基層、跳脫框架、碰民意」，全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，他會以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。

