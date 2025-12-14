白營周曉芸談基層經營 淡看競逐傳聞：行動證明一切

民眾黨立委黃國昌三重、蘆洲服務處區主任周曉芸。（張鎧乙攝）

新北市蘆洲重陽公園今（14）日下午舉辦聖誕嘉年華活動，現場湧入不少親子與居民同樂。活動由民眾黨立委黃國昌三重、蘆洲服務處區主任周曉芸服務團隊籌辦，周受訪時，面對外界關注「三蘆」政局變化及潛在競逐話題，她低調回應，強調將持續深耕地方、做好選民服務，「行動可以證明一切，時間也可以證明一切。」

針對近日地方上討論李有宜退黨後，未來是否可能以無黨籍或其他政黨身分投入競逐，周曉芸表示，相關動向非她本人，無法代為回應。她指出，自己身為三重、蘆洲服務處主任，最重要的工作就是把地方服務做好，不論是市民陳情、選民服務，或是法律諮詢等需求，團隊都全力以赴。

廣告 廣告

周曉芸也分享，服務處平時積極與地方里長保持互動，並透過各式活動深入社區。此次聖誕嘉年華早在1個月前即開始籌備，希望能走出同溫層，接觸平時較少互動的市民朋友，讓更多人看見民眾黨在基層的努力。

她指出，活動前無論是文宣發放或活動規畫，都與在地居民及里長保持良好溝通，不少社區民眾本就相當關注公共與社會議題，對於團隊進駐舉辦活動也給予正面回饋。活動現場氣氛熱絡，吸引不少家庭與孩童參與，讓她感受到地方的支持與鼓勵。

面對部分基層對她的質疑聲音，周曉芸則表示不願多作辯解，強調政治不在口水，而在實際行動，「我們會繼續努力把事情做好，讓市民朋友自己看、自己評價。」

【看原文連結】