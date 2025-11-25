白營喊北市議員「4＋2」全壘打 戴錫欽重申單獨過半：各自努力

藍綠白持續針對2026九合一選舉布局，日前民眾黨喊出台北市議員選舉要「4＋2」全壘打。對此，國民黨台北市議長戴錫欽回應，兄弟登山各自努力，尊重民眾黨，也預祝他們達成目標。另外，民眾黨立院黨團主任陳智菡還說，民眾黨有自己的太陽，不會勉強台北市長蔣萬安站台，戴錫欽則說，民眾黨若認為自己的太陽足以撐起他們的選戰，「我們當然樂觀其成」。

國民黨台北市議長戴錫欽。（資料照／中天新聞）

身兼國民黨台北市黨部主委的戴錫欽，23日被問到明年九合一大選「藍白合」及藍營提名策略，他回應國民黨在台北市的目標是「單獨過半」，他之後會與有意爭取的新人碰面，並與現任議員交換意見，擬定最好的提名機制。

今（25）日出席文化局活動，會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看到民眾黨主席黃國昌日前也喊出，北市議員要6席全壘打一事？戴錫欽回應，這是數學問題，完全沒衝突，國民黨團完全尊重，並強調上次選舉，國民黨本來就單獨過半，所以大家就兄弟登山各自努力。

戴錫欽表示，台北市議會席次共61席，藍白各自都有很大的努力空間，也有很多空間，他尊重民眾黨提名策略，國民黨目標也很簡單，就是席次單獨過半，當然也希望民眾黨等友黨能席次極大化。

日前民眾黨喊出台北市議員明年選舉要4+2全壘打。（資料照／中天新聞）

媒體問到，「論調是配合黃國昌，說只要綠的席次掉了，藍白的席次就會達成？」戴錫欽則說，這沒有誰配合誰的問題，他很早之前就提出過這樣的論述，在他們提出4+2之前，自己所提出來的，無論是國民黨能夠單獨過半，或是跟友軍席次極大化，都是一貫的論述，「對於民眾黨不管他們的提名策略是什麼以及未來是否支持蔣萬連任我們都充分的尊重」。

至於先前提到，之後會與有意爭取的新人碰面，並與現任議員交換意見，擬定最好的提名機制。戴錫欽透露，昨天起他已陸續和新人碰面，聽聽他們想法，同時分享黨可能提名的相關時程，但要等中央核定議員提名辦法後，才能對外公告。

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照／中天新聞）

另外，對於陳智菡稱「民眾黨有自己的太陽」，戴錫欽回應，他充分尊重，無論民眾黨有1個太陽或2個太陽，或是民眾黨認為自己的領導階層的政治人物，就足以撐起他們的選戰，國民黨也樂觀其成，釋出對於藍白合作最大的善意，在這樣的框架之下我覺得彼此互相尊重各自努力。

