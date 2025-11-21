白營喊退回院版 卓邀綠委攻防

行政院會日前通過行政院版《財政收支劃分法》修法草案。民眾黨團總召黃國昌21日批評，行政院怠惰還說謊、玩弄數字欺騙社會。（鄧博仁攝）

立法院去年底修訂新版《財劃法》，因部分公式瑕疵，導致統籌分配稅款345億元無法分配，其中又以離島問題最嚴重。國民黨提出《財劃法》第16之1條修正案，將本島縣市及離島3縣市分開計算，21日於立法院會三讀通過。至於政院版《財劃法》修正案，在野不埋單，民眾黨團已揚言退回。不過行政院長卓榮泰則準備長期對抗，預告24日召開立法協調會報，與綠委溝通國會攻防。

去年底通過的新版《財劃法》，其中第16-1條，水平分配「本島19縣市」與「離島3縣」的統籌分配稅款時，將離島應分的部分，分母誤設為「全部縣市（22 縣市）」而非「僅離島3縣」。導致民國115年度總預算有約345億元無法完全分配。

廣告 廣告

國民黨坦言瑕疵，補破網提出修正，相關草案21日於立法院會三讀，除將原本錯誤的分母公式修正外，同時修正第38條，要求施行日期溯及至民國114年3月21日（公告日）起生效。

至於行政院20日提出的政院版《財劃法》草案，宣稱將釋出的金額有1兆2002億，比藍白版本還要高。在野黨對此表達不滿，民眾黨團總召黃國昌痛批行政院謊話連篇，強調會退回院版，並要求行政院依三讀通過的法案編列預算。

黃國昌指出，行政院聲稱政院版釋出金額比立院修法後的1兆1683億還高，但去年修法後統籌分配款的餅應更大塊，以今年預算規模試算要增加4198億，加上一樣要給地方的一般性補助款與計畫性補助款，三項合計應為「1兆4329億」。

綠委鍾佳濱認為，行政院已經送出院版《財劃法》，為何不能一起解決22縣市問題呢？藍委陳玉珍肯定行政院終於願意提出版本，但中間還有很多條文不明確，要等行政院說清楚，再審查院版。

卓榮泰也準備長期對抗，昨指出與立法院長韓國瑜會面，主要是希望院版《財劃法》盡速排審，才能阻止一切不法行為繼續擴大。黨政人士表示，卓揆預計24日中午將在政院召開擴大行政立法協調會報，與民進黨立委溝通，並討論後續的國會攻防。