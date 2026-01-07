白營嘉市選將張啓楷 拋兩項補助社福

民眾黨提名參選嘉義市長的張●楷立委，7日提出國中小營養午餐免費、65歲以上長者健保費全額補助的政見承諾。（張●楷提供）

民眾黨提名參選嘉義市長的張啓楷立委，7日提出兩項社福承諾，若當選市長，將推動國中小營養午餐全面免費、65歲長者健保費全額補助；但有資深議員認為財源、中央的社福預警都待解套。

張啓楷指出，他從當記者、主持人到立委，長期關注地方財政與中央預算運作，出過3本專書，主持電視政論、財經節目，今年替嘉義市爭取到66億元中央補助款，這些財源就是要用在真正照顧市民的政策上。

國中小營養午餐免費，可以減輕家長負擔，也確保孩子吃得營養；健保費全額補助，能讓長者在需要醫療照顧時，不必擔心經濟壓力。

廣告 廣告

張啓楷說，65歲以上長者健保費全額補助，柯文哲擔任台北市長期間就已實施，台北市長蔣萬安6日拍板台北市國中小營養午餐全面免費後，他若當選市長將跟進推動這兩項社福政策。

不願具名的資深議員則指出，國中小營養午餐免費、65歲以上長者全額補助健保費，議會常有討論，但財源、中央對地方社福預警恐排擠其他社福預算、財政紀律等都必須考量。

市府教育處表示，營養午餐費新學年度國小各家長付35元、國中付38元，市府增加補助食材及相關費用，使得國中可吃到約67元的午餐、國小吃到62元午餐，還有班班每周2次喝鮮奶，照顧孩子的營養充足。

【看原文連結】