白營大動作徵召張啟楷選嘉市 藍營議員陳家平宣布退選

年底嘉義市長選舉，國民黨和民眾黨朝向藍白合方向規劃，白營確定徵召立委張啟楷，前主席柯文哲前兩天還大動作南下輔選，聲勢大漲，藍營馬上感受到壓力，原本有意要參選市長的議員陳家平5日突然宣布退出初選，現在還有兩人還沒放棄。

民眾黨主席柯文哲（左後）前兩天大動作南下輔選立委張啟楷（中），藍營感受到不小壓力。（圖／民視資料）

親口宣布退出國民黨嘉義市長初選競爭，嘉義市議員陳家平期待自己的決定能夠加速藍白整合，「基於整體大環境的考量，家平決定退出這次的嘉義市長的初選，希望能夠讓中央可以重視嘉義市目前的困境，盡快加速推出一個候選人，我會支持國民黨最後代表出現的候選人。」民眾黨立委張啟楷表示，「今天稍早我有跟家平聯絡，謝謝他成全了藍白和的大局，為藍白和跨出很重要的一大步，這也會加速藍白整合的速度。」

民進黨提名立委王美惠，表示不管藍白推誰出來，都會按照自己的選舉節奏來迎戰。（圖／民視資料）

年底嘉義市長選戰，國民黨、民眾黨傾向「藍白合」，白營先發制人，徵召立委張啟楷，前主席柯文哲立馬南下大動作輔選助攻，擔任競選總幹事，連續兩天的造勢，拉抬張啟楷聲勢，讓人選遲遲未底定的藍營基層備感壓力，沒想到隔天就有人退出初選，目前就剩市議員鄭光宏、心臟內科醫師翁壽良兩人競逐。翁壽良表示，「陳家平議員宣布退出嘉義市長初選，那我們還是尊重他的選擇，我本人會持續的努力，爭取勝出的機會。」鄭光宏則說，「我想這段時間其實就是兄弟登山各自努力。」面對柯文哲的強力輔選，藍營兩名選將都表示會遵照國民黨的機制進行，最晚3月底前會整合，產生一組最強候選人。而民進黨部份，已經提名立委王美惠，也表示不管藍白推誰出來，都會按照自己的選舉節奏來迎戰。

