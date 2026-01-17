白營大咖為張啓楷站台 代邀對手王美惠辯論被冷處理

民眾黨多位立委送好采頭給張啓楷。（呂妍庭攝）

民眾黨立委張啓楷將代表民眾黨選嘉義市長，在藍白合未定案前，張啓楷積極邁開選舉腳步，今獲創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌、前立委蔡壁如等黨內要角力挺、推薦，黃國昌還代張啓楷對民進黨市長參選人王美惠下戰帖，要求就警消退休金、財劃法等議題進行辯論，更質疑王美惠為何反對這些與百姓、嘉義市民相關的議案？被王美惠陣營冷處理，表示不對此回應。

民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌及多位黨籍立委、中央委員一起為張啓楷站台。（呂妍庭攝）

柯文哲自從表態要擔任張啓楷競選總幹事後，每周都南下嘉義，今一早除陪張啓楷掃北興市場、拜廟，下午與黨內多位立委、黃國昌一起為張啓楷參選記者會站台，吸引數百位支持者到場，眾人齊聲呼籲鄉親跟民眾黨一起作伙顧嘉義，力薦張啓楷絕對是比對手優秀的市長人選。

廣告 廣告

張啓楷參選嘉義市長記者會，吸引數百位支持者到場。（呂妍庭攝）

民眾黨創黨主席柯文哲（左）、黨主席黃國昌（右）17日一起為立委立委張啓楷選嘉義市長站台，並送上包子和粽子。（呂妍庭攝）

民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌陪同要選嘉義市長的張啓楷掃街。（呂妍庭攝）

黃國昌肯定張啓楷是財經專家，對預算、經濟與制度運作熟悉，經濟是政治的根本，市長管不好財政，再好政策只是口號，認為張啓楷在立法院的表現有目共睹，和未來競爭市長對手，在立法院表現天差地別，相信民主聖地的嘉義人，有智慧的嘉義人，一定會做出最好的選擇。

民眾黨主席黃國昌代表對立委王美惠下辯論戰帖。（呂妍庭攝）

黃國昌也代表張啓楷對王美惠下辯論戰帖，主張就「警消退休金」與「財劃法」等攸關民眾權益的議題公開對談。

張啓楷也說，可藉舉辦市政說明或辯論會，讓所有參選人都來討論、跟市民說明，讓大家了解每位市長參選人的願景和施政方向，並表示他已提出國中小學童營養午餐免費、65歲以上健保費政府補助、持續爭取輕軌、爭取續建社會住宅、可負擔住宅等政見。

柯文哲說，張啓楷具財經專業背景，熟悉預算、經濟與制度運作，為人做事認真，他才敢推薦。（呂妍庭攝）

柯文哲說，張啓楷具財經專業背景，熟悉預算、經濟與制度運作，為人做事認真，他才敢推薦，更提到嘉義市議會無黨籍議員最多，代表嘉義市人容易接納新思維，呼籲市民在每次選舉中，選出最好的候選人，給民眾黨、也給張啓楷機會，也給嘉義市一次改變的機會。

柯文哲重申，嘉義市藍白只會有一組候選人，相信張啓楷出線後，一定會對手好，一定會當選。

前立委蔡壁如說，張啓楷是接棒嘉義市長黃敏惠最適合人選。（呂妍庭攝）

蔡壁如說，張啓楷是接棒嘉義市長黃敏惠最適合人選，具專業與執行力，值得市民託付未來。

【看原文連結】