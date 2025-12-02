白營將徵召陳琬惠出戰宜蘭 待藍決定人選再挑「最強團隊」

民眾黨3日將徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠選2026宜蘭縣長。民眾黨2日表示，已向國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華致電說明決議，待國民黨決定人選後，必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊。（中時資料照，杜宜諳攝）

民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文見面，針對2026九合一選舉藍白合作，雙方派出政策會進行對接，但至今沒有新進度。民眾黨2日晚間宣布，將於3日徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，但也同步向國民黨說明決議，未來待國民黨決定人選後，會用最好的機制挑選最強候選團隊。

民眾黨2日表示，今日召開選舉決策委員會，正式通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選 2026 宜蘭縣長，並將於3日提請中央委員會同意；民眾黨秘書長周榆修也於會後向國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華致電說明決議，展現合作的誠意。

民眾黨提及，陳琬惠長期深耕宜蘭，擔任立委期間盡心盡力為地方爭取預算、處理陳情，以行動替鄉親解決問題，是兼具專業、勇氣與執行力的「行動派」代表，此次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，將在中央委員與黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。

民眾黨指出，日前黃國昌與鄭麗文會談中，雙方已建立良好的合作共識，未來待國民黨決定人選，也必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊，民眾黨將以務實合作為前提，攜手所有期待進步的力量，給鄉親一個更好的宜蘭。

民眾黨隨即發佈採訪通知，將於3日下午2時30分召開「用行動改變宜蘭！民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長」記者會。而陳琬惠接受本報電訪時也表示，感謝民眾黨的徵召，將於明日記者會做更多說明。

陳琬惠說，自己從擔任立委後至今，都一直在宜蘭服務，一直都是在為縣市長選舉做準備，「只有不選才會宣布。」黨中央此決定，應是黃國昌日前說的「按部就班、按照原先步調做提名」，且黃國昌也一直強調秉持最大善意，會跟國民黨進行溝通，目前藍白還有很多幕僚工作進行中，這並不衝突。

針對與國民黨溝通部分，陳琬惠強調，就交給黨中央對口單位持續洽談，用一套雙方都可以接受的方式，包括比民調等，待討論辦法後找出最強的人選。

