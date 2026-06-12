白營小雞濕紙巾「遮黃國昌」！他分析「１原因」酸：難怪有脫黨潮！

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論壇中心/綜合報導

被喻為民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一的周曉芸，空降新北三重、蘆洲參加議員初選失利後，日前接受徵召轉戰桃園龜山區議員。不料最近有眼尖網友發現，周曉芸發放的選舉濕紙巾，竟用貼紙「物理遮蓋」黃國昌，網友不禁嘲諷這是「自家認證敗票機」。政治評論員張益贍表示，有這種動作代表「民眾黨的選票已不足以讓小雞當選」，進而導致接連的脫黨潮，因為這些人認為「用無黨籍參選」更容易當選。

張益贍在《台灣向前行》節目中指出，先前周曉芸在三重初選時，黃國昌「還是立法委員」，所以現在大可把立委的頭銜塗掉、或改成「主席黃國昌」，但她卻選擇了「蓋掉黃國昌整個人」。張益贍不禁酸諷周曉芸，「妳也可以寫副總統黃國昌」，不僅沒有選區問題，又可以用到2028年。

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周曉芸濕紙巾「遮住黃國昌」！張益贍曝「背後１原因」狠酸：難怪會有脫黨潮！

張益贍酸諷周曉芸的濕紙巾上可改寫「副總統黃國昌」，不但沒選區問題、還能用到2028年。(圖/台灣向前行)







「物理遮蓋」黃國昌？張益贍曝白小雞背後目的！

張益贍進一步指出，周曉芸會把黃國昌整個人都遮掉，表示「黃已經被廢掉了」。他認為，現在淺藍與中間選民，都對民眾黨黃國昌、柯文哲「仇恨值非常高」，所以黨內的議員為了確保當選，「必須把黃、柯遮掉」，如此一來，拉票時就能進行切割，代表「黃國昌與我無關」。

張益贍強調，遮掉黃國昌的動作，也代表民眾黨的選票不夠讓這些小雞當選，進而讓白營產生「這麼多的脫黨潮」，因為這些想參選的人，都怕掛著民眾黨的旗幟，認為「用無黨籍參選」更容易當選。

周曉芸濕紙巾「遮住黃國昌」！張益贍曝「背後１原因」狠酸：難怪會有脫黨潮！

周曉芸選舉濕紙巾上的黃國昌被貼紙覆蓋，引發社群熱烈討論。(圖/台灣向前行)





原文出處：周曉芸濕紙巾「遮住黃國昌」！張益贍曝「背後１原因」狠酸：怪不得有脫黨潮！

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