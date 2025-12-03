即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民眾黨昨（2）日召開選決會，拍板徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選下屆宜蘭縣長，並將於今（3）日送交中央委員會報請通過，同時召開記者會公布。對此，被視為國民黨內宜蘭縣長熱門人選的立委吳宗憲表示，這不是壞事而是好事，相信黨中央會去溝通出一套合作的方式，但就他在宜蘭跑行程的狀況，藍營的支持者都期盼兩黨要整合。





民眾黨昨日發布採訪通知宣布，今日下午2時30分將召開「開用行動改變宜蘭！民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會」，除正式提名陳琬惠參選宜蘭縣長外，也允諾未來會持續和國民黨主席鄭麗文溝通，秉持最大誠意與善意，最終共推「最強候選人」。

吳宗憲稍早在立法院受訪。記者提問，民眾黨決定由陳琬惠來參選宜蘭縣長，但她說未來還會再與藍營共推一組候選人？對此，吳宗憲表示，「國民黨與民眾黨是兩個完全獨立的政黨，所以我多次講我們都有自己的主體性，誰也不是誰的小弟，兩黨長期在國會裡面並肩作戰，我們也提過彼此不同的（提案）條文，我們就是相同的戰場、議題與堅持，就彼此並肩作戰，不同的部分就彼此祝福，在國會與藍白合作上面，其實我們彼此尊重、幫助及珍惜，一直我們都是合作無間」。

吳宗憲提到，民眾黨提名陳琬惠競選宜蘭縣長，這不是壞事而是好事，畢竟國眾兩黨各自有各自的主體性，將來也有合作的方式，相信黨中央會去溝通好一套合作方式。

吳宗憲認為，那既然提出人選，這不代表雙方不能合作，一定會好好的合作，這一塊他覺得沒有任何問題，而且跟他們（民眾黨）提出人選也沒有關係，所以尊重並祝福民眾黨提出人選，這個不代表合作的破局。

至於是否希望藍白在宜蘭整合成一組？吳宗憲則說，所有在這塊土地上的各縣市，每一個人都希望在野能好好整合，他在宜蘭地方跑的時候，很多支持者看到他的第一句話都是說「藍白一定要整合，如果分裂其實就中了民進黨的詭計」。

吳宗憲稱，之前總統選舉期間，民進黨的空戰、網路作戰的方式並不是來談論事情、宣傳自己的政績，反而是在民眾黨候選人柯文哲支持度上升時，就壓柯文哲，打國民黨候選人侯友宜，反之亦然，它就是要營造少數也能當選，因為我國的總統選舉不是採絕對多數制，民進黨利用這種技術玩法來贏得選舉。

他認為，未來藍白在各縣市的選舉也可能會被操作成相同的狀況，所以在野合作可以破除民進黨玩選舉技術來贏得選舉，而非真的在乎福國利民的方式來勝選，「（如果）問我說在野能整合，我當然是心理完全希望在野能整合」。

相較於民進黨已於10月22日首波提名時，由黨主席賴清德親自宣布宜蘭信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長外，國民黨已表態競選的則有宜蘭縣議長張勝德，以及吳宗憲，白營部分則確定徵召陳琬惠。





原文出處：快新聞／白營徵召陳琬惠參選宜蘭 吳宗憲稱好事：我當然希望在野能整合

