即時中心／温芸萱報導

美國前總統川普因南韓國會尚未批准美韓協議，宣布調升南韓汽車、木材、藥品等關稅至25%，震撼國際。台灣政壇隨即出現「以韓為戒」聲浪，綠營呼籲藍白勿阻擋台美關稅協議。但民眾黨今（27）日竟稱台美協議不透明。對此，律師陳怡凱在臉書反擊，直指民眾黨創辦人柯文哲日前自爆曾私下向執政黨提出「子宮換軍購」暗盤交易遭拒，質疑一個談黑箱的政黨，何來資格高喊透明。

台美關稅協議確定以15%稅率、不疊加方式實施，並爭取到美國232條款最惠國待遇；但美國總統川普今日卻突然丟出一個震撼彈，川普發文表示，因南韓國會尚未批准美韓協議，美方將把汽車、木材、藥品等商品關稅從15%調升至25%，震驚國際。

台灣隨即也出現「以韓國為戒」的聲音，多名綠營政治人物呼籲，藍白陣營不應再阻擋台美關稅協議，避免台灣重蹈南韓後塵。然而，民眾黨團今日卻反稱民進黨政府資訊不透明，質疑除了承諾比日韓更高的投資金額外，後續內容未說清楚，立法院無法進行實質審議，甚至指控政府「挾洋以自重」。

對此，律師陳怡凱在臉書發文直言，說台美關稅協議不透明，「簡直是笑話」。他質疑，民眾黨的創辦人兼精神領袖，前兩天才自曝曾私下向執政黨提出「子宮換軍購」的暗盤交易卻遭拒，如今一個曾經談黑箱交易的政黨，突然高舉「公開透明」大旗，實在諷刺。

陳怡凱指出，台美關稅協議已經歷多次對外說明，關稅調降的內容清楚、條件也明白，卻仍被指為不透明，「大概是自己把眼睛遮起來」。至於批評政府「挾洋以自重」，這樣的措辭更帶有濃濃的國台辦語感。

陳怡凱強調，說穿了，民眾黨的真正立場就是擁抱反美路線，極力阻撓協議成局，所謂「資訊不透明」、「公開透明」都只是花式找藉口的表演。對於本來就不打算講道理的人，任何說理都沒有意義，真正有用的，只有實力。





原文出處：快新聞／白營批台美關稅「不透明」 律師反諷：柯文哲才自曝「子宮換軍購」交易

