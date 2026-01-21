白營批政院「點菜式編預算」：拿人民當肉票進行政治鬥爭

中央政府總預算持續卡關，藍白提出先審包含TPASS通勤月票、生育補助等共38案新興計畫、約718億元預算先行審查，將於明（22日）進行協商。面對民進黨團昨喊話「不是點菜式要求先行動支」，明協商可能以破局收場？民眾黨團總召黃國昌反問，難道行政院可以點菜式編列預算嗎？民進黨之前一天到晚吵TPASS，怎麼現在卻不斷阻擋及杯葛？民進黨在乎的是拿人民當肉票進行政治鬥爭，而不是民生經濟。

民眾黨團21日上午於立院舉辦「被裁掉的真相，新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，黃國昌及同黨新北市議員陳世軒、被害者家屬與會出席，並於會後接受媒體訪問。

針對朝野明將協商先動支新興計畫預算，但民進黨團昨喊話在野趕快把總預算付委審查，而不是點菜式要求先行動支，因此協商可能以破局收場？黃國昌表示，行政院未依法編列預算，立院要怎麼依法審議？近期民眾黨公布民調，絕大多數民眾認為，行政院應依法編列立院三讀通過的對軍人加薪、警消退休金預算。

黃國昌提及，等到政院依法編列預算後，立院才有辦法依法審查，「那行政院自己編列預算的時候，可以點菜式編列嗎？當行政院選擇自己用點菜式的方式編列預算，踐踏軍人、警消權益時，行政院、民進黨有什麼臉面指責立院沒審查預算？你違法編列的預算，是要怎麼審？」

黃國昌指出，當執政者選擇擺爛的時候，在野黨選擇解決問題，針對有關民生、地方政府急迫需要的部分，先透過審查方式准予動支，「之前民進黨不是一天到晚在吵TPASS嗎？怎麼現在我們願意先讓TPASS的錢趕快通過、趕快嘉惠所有的通勤族，反而是民進黨不要且阻擋、杯葛？講了半天，民進黨什麼時候在乎民生經濟了？民進黨只在乎一件事情，就是拿人民當肉票進行政治鬥爭」。

黃國昌說，從TPASS到生育補助、勞工補貼等，民進黨寧願杯葛，也不願意放，而在野黨是苦民所苦、知道人民需要的部分，所以面對行政院的違法預算，還是為了人民而願意先行動支，而民進黨則選擇為了政治鬥爭，連人民需要的都不放手。

黃國昌批評，「我是第一次看到這樣的行政院，面對立院要給錢、叫他（行政院）趕快去做事，他的選擇竟是『不要給我錢、你千萬千萬不要給我錢』，這是什麼政府？太離譜了吧！」

