白營批貿易談判黑箱 挾洋自重

行政院長卓榮泰（中）日前向國人報告台美關稅談判結果。（本報資料照片）

美國總統川普不滿韓國國會遲未履行與美達成的貿易協議，揚言提高對等關稅至25％；賴清德總統27日喊話藍白支持台美關稅協議。民眾黨團批評，貿易談判至今，資訊完全不透明，立法院根本無從審議，且韓國例子也說明，民主國家面對重大經貿談判時，更應堅守實質審議權，才是對人民負責。

韓國政府去年與美方談定的關稅協議尚在國會審議，民眾黨團表示，此例恰恰說明民主國家在面對強權壓力與重大經貿談判時，國會不但不會退位，反而更要堅守實質審議權；韓國國會之所以審慎，正是基於對國內產業結構、勞工就業保障與國家長期競爭力的全面評估，是對人民負責的具體展現。

民眾黨團反批民進黨政府，一再大內宣對美關稅降至15％是「重大成果」，卻不願對人民與國會說清楚，除了要以比日韓更高的5000億美元投資加信保投資美國外，後面還有什麼？是美豬、美牛擴大進口？是汽車市場全面開放？是智慧財產權保護加嚴？是否因此犧牲人民的食安或導致各種市場的重分配？

民眾黨團指出，在種種資訊完全不透明情況下，立法院根本無從進行實質審議與把關，產業與勞工也無法預作因應，賴清德總統卻引韓國為例，對內施壓，要求國會與社會「先接受、再相信」。

黨團以民進黨當年在太陽花運動期間，高舉「公開透明、逐條審查、沒有黑箱」旗幟為例，強調重大經貿協議必須回到國會、接受社會監督，痛批民進黨換了位子、換了嘴臉，只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」。黨團痛批，此種「挾洋以自重」的行為與雙標，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏台灣主權尊嚴與民主底線。