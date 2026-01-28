白營批賴清德「挾洋以自重」 綠黨團嗆19世紀義和團思維

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（本報資料照片）

美國總統川普不滿韓國國會遲未履行與美達成的貿易協議，揚言提高對等關稅至25％，賴清德總統為此喊話藍白支持台美關稅協議，民眾黨立院黨團批「挾洋以自重」。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（28）天反擊，這是義和團的說法，怎麼一個自詡為台灣的民主政黨，會拿19世紀的義和團的說法？難道思維跟國台辦越來越同樣？

鍾佳濱表示，國會不會是橡皮圖章，各國一定要國會批准，台灣也是如此。由於在野黨已拒審115年度中央政府總預算案5個月了，也封鎖「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」10次，難免國人會擔心，就連美國台灣商業協會都希望能讓台美貿易維持穩定，甚至過去一向支持藍營的商總理事長許舒博也呼籲藍白不要再去拖延，顯見這不只是賴總統的呼籲，也是全民的期望，強調「嚴格審查沒錯，但不要拖延審查」。

對於民眾黨團批評賴清德喊話是「挾洋以自重」，鍾佳濱說，這好像是義和團的說法，怎麼一個21世紀的政黨，且自詡為台灣的民主政黨，會去拿19世紀義和團的說法，很奇怪。他並質疑，「如果見於國台辦的新聞稿，我們還不懷疑，難不成，目前民眾黨越來越跟國台辦有同樣的思維嗎？」

