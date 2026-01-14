白營指1.25兆國防預算很大的比例不是對美採購 王定宇一句話酸爆

白營指1.25兆國防特別條例很大的比例不是對美採購 王定宇：外行不了解不要怪他。（曾薏蘋攝）

民眾黨主席黃國昌召開記者會提到，1.25兆國防特別條例，其實有很大的比例不是對美採購，民進黨中常委、立委王定宇出席中執會前受訪表示： 也許因為黃長期都沒來關心國防委員會的事務，「有些東西外行不了解，我們不要怪他」。

王指出，任何國防預算，不管是年度的國防預算，或者所謂的特別預算特別條例，國防預算分成「軍投」、「作業維持」跟「人員費」三大類，有關軍事投資的費用，怎麼會只有對美採購呢？ 國防不會只有對美採購。

廣告 廣告

他說，以這次的特別預算的特別條例裡面所要建構的「台灣防衛韌性」，除了川普總統剛簽准史上最大筆的3000多億8項項目，還包括不對稱戰力的建立，及在台灣建立生產的能力，能夠讓軍備、軍需自給自足。 那另外還有「感知系統」、「指管系統」，很多包含科技技術移轉、工業合作。「所以國防的力量的組合，怎麼會天真地誤以為只有對美採購？ 」在條例裡面就有寫，多次的討論也都有講。

王說，何況國防預算特別條例1.25兆是分8年，縱使以川普核准的3000多億，也佔不了兩年多的額度。所以認為說3000多億是國防預算，其他9000億通通砍掉，是忽略國防預算的整體面貌。「我希望真的只是外行，而不是惡意」。

那至於還要再自提所謂的特別預算條例，王提醒，預算編列在憲法跟釋案是「行政的權力」，怎麼會有立法院想要編特別預算、編特別條例？ 不要老是用違憲的方式去合理化自己的行為。

他表示，樂見各方溝通，包含黃國昌去美國溝通，既然了解了、回來了，對於國家的安全不分黨派，希望大家一起支持，該付委的就付委。 所有的國防預算年度的都有明細，特別預算的特別條例通過之後，才能夠依據這個法律來編列細項，到時候不管是公開或機密，也都會有細部的項目。

他表示，國民黨跟民眾黨不要再程序委員會阻擋，連討論審查都不交付，那就是編了一堆藉口，就是在阻撓台灣國防安全。

被問到現在有安排國防部到立法院針對1.25兆國防特別條例秘密會議的報告？王定宇說，有，過去十天都已經在討論。國防部長顧立雄也有跟他溝通，願意跟國防委員說明跟溝通。上周就擬定了全程機密及做國防預算特別條例相關的報告案。至於黃國昌怎麼知道的、是夢到的還是怎麼樣的，他並不曉得。但早就已經確定要進行這個部分。

【看原文連結】