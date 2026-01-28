白營推不在籍投票 游盈隆贊成迎趕趨勢卻示警：分階推進較妥當

中選會主委被提名人游盈隆雖表示，不在籍投票是進步思維，但制度設計高度複雜，應循序漸進分階段實施較為穩健。（圖／周志龍攝）

民眾黨力推不在籍投票制度，並將其作為中選會人事同意權投票的重要參考指南。中選會主委被提名人游盈隆今（28）日表示，不在籍投票確實是世界潮流，也是進步的制度思維，但牽涉選務工程高度複雜，若貿然全面上路恐衍生風險，主張應循序漸進、分階段實施，從可控範圍累積經驗會是較為穩健的做法。

立法院今日聯席審查中選會人事同意權，朝野立委聚焦不在籍投票議題。游盈隆表示，未來若立法院通過不在籍投票制度，中選會只有依法行政、全力以赴。他指出，近期從中選會同仁回饋的許多資訊中，深刻感受到不在籍投票是世界潮流，也是台灣許多人直覺上認為正確的努力方向，當看到許多國家都有相關制度，而台灣沒有，產生「感覺落後、甚至慚愧」的心情，他認為這樣的感受可以理解。

游盈隆指出，他肯定不在籍投票是一個進步的思維，但也不能脫離現實，若回到國家選舉制度深入檢視，很快就會發現，不在籍投票牽涉的是一項非常複雜的選舉工程。他直言，若在九合一地方選舉全面實施不在籍投票，以現階段來看「肯定是災難」，因為涉及高達九千多種選票，執行難度極高。

不在籍投票雖可解決部分無法返鄉投票的問題，但仍有民眾憂心可能衍生買票、操弄選舉等風險。（圖／黃耀徵攝）

他進一步表示，台灣在這個議題上確實落後很久，要迎頭趕上，在道理上說得過去，讓無法返鄉投票的人能在居住地投票，社會普遍會贊成；但他也同意，這樣的制度可能會衍生許多問題，包括部分立委所提及的買票風險。由於台灣從未實施過不在籍投票，無法預期實際運作時會遇到什麼狀況，因此在推動前，應先做好周全的研究與調查，審慎考量各種可能因素。

游盈隆分析，中選會目前提出的方向是可行的，也就是循序漸進、而非一步到位。他指出，一開始就在九合一選舉全面實施不在籍投票，是相當大膽且冒險的作法，因此主張從公民投票開始實施，逐步累積經驗、解決社會與民眾的疑慮，分階段一步一步推動，會是比較好的做法。

