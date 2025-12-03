白營推陳琬惠選宜蘭縣長 綠批「等待被喬」 爆藍營內鬥

民眾黨徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌今批是把選民當成政治籌碼。（本報資料照片）

民眾黨今天（3日）下午將徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌表示，民眾黨表面上是提名，實質卻是一場藍白權力算計下的「位置競逐戰」，這不是任命，是談判；不是理念，是權力分贓，不能接受這種把宜蘭選民當成政治籌碼的行徑。

陳文昌表示，過去幾周國民黨在地方明顯「中央、地方不同調」，立委吳宗憲、議長張勝德兩人之間的競爭早已白熱，藍營完全擺不平、自亂陣腳，但藍營內部的權力鬥爭，卻讓民眾黨看見了「可乘之機」，因此在此時間點推陳琬惠，根本不是基於地方需求，而是為了替藍白合的棋盤放上一顆「可交易的政治棋子」。

陳文昌說：「這不是參選，是等待被喬；不是為宜蘭，是為權力。」他指出，這場提名根本呈現了現代政治的官場現形記，藍白正在彼此盤算、試探、交換，陳琬惠的角色，從新聞內容看得一清二楚，不是準備服務宜蘭，而是準備被「搓湯圓」。

