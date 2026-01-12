白營推「代理孕母合法化」...大罷免志工分享身邊案例：姊姊幫忙代孕卻私下告訴孩子「我是你媽媽」...直言：有些界線一旦模糊「就無法回到原點」

民眾黨立委陳昭姿主張代理孕母合法化，引起各界爭議。對此，大罷免志工許達達分享身邊案例，一對同性伴侶因為想要孩子，便找姊姊代孕，結果姊姊一直跟孩子說，她是「媽媽」，覺得自己是這個孩子的「母親」。許達達直言，「有些界線，一旦模糊了，就再也無法回到原點」。

針對代理孕母爭議，許達達分享，同性伴侶J和H在台灣同婚通過那年結婚，想要個孩子，後來因考量現實等各種問題，最後決定請J的姊姊幫忙代孕。許達達說，J的姊姊未婚，覺得這輩子大概不會有孩子，於是爽快答應，還笑著說，「這樣也算是自己的孩子，不會有隔閡」。

許達達表示，孩子出生後，H和J開心不已，而J的姊姊也樂於當個慈愛的「姑姑」，時不時來探望「姪子」，甚至主動幫忙帶孩子。許達達指出，起初這樣的安排很自然，畢竟是親人，互相幫忙無可厚非，「但時間一久，H察覺到不對勁了」。

許達達說道，J的姊姊後來開始頻繁出現在家裡，甚至不打招呼就叫去，還擅自帶孩子出去玩，而每次稱呼她「姑姑」，她總會糾正，「我是爸爸的姊姊，叫我『媽媽』也行」。許達達指出，當時H和J才意識到，J的姊姊從來不只是想當個稱職的「姑姑」，「她真的覺得自己是這個孩子的『母親』」。

許達達續指，H和J試著溝通，強調孩子的法律身份，但J的姊姊卻開始情緒勒索，稱「如果沒有我，你們哪來的孩子？」甚至在親戚面前哭訴，說自己辛辛苦苦懷胎十月，結果孩子卻與她無關，這對她來說「太殘忍了」。

許達達表示，後來兩個家族開始議論紛紛，J家人覺得H和J太無情，怎麼能這樣對待「生母」？而H家人則認為J的姊姊太過分，當初可是自願幫忙的，怎麼現在又反悔？J夾在中間進退兩難，H則開始後悔當初「親上加親」的決定。

許達達說，後來J的姊姊甚至揚言要「多點參與孩子的成長」，並私下告訴孩子「我是你的媽媽」，「這句話成了壓垮H和J的最後一根稻草」。最後，H和決定搬離原本的城市，甚至不再主動聯絡J的姊姊。許達達直言，「有些界線，一旦模糊了，就再也無法回到原點」。

（圖片來源：三立新聞、許達達臉書）

