白營提三班護病比入法 連續違規可停業 六大工會促加速

台大醫院工會、台大癌醫工會、成大醫院工會、台北榮總工會、新光醫院工會、振興醫院工會發表聯合聲明，針對資方團體所述的反對理由，不以為然並予以譴責。（醫療工會提供／林周義台北傳真）

民眾黨團提案修正《醫療法》部分條文，推進三班護病比入法，並就違反護病比者，處以5萬以上50萬元以下罰鍰。若未改善，按次連續處罰，開罰3次都未改善，停業1個月～1年，引發資方團體反彈。六大醫院工會發出聯合聲明，賴總統2023年做出政治承諾，宣示2年內將護病比入法施行，如今早已超過政見兌現期限，推動入法已刻不容緩。

《醫療法》部分條文15日進行黨團協商，決議由各黨提出各自版本、持續整合推進。台大醫院工會、台大癌醫工會、成大醫院工會、台北榮總工會、新光醫院工會、振興醫院工會發表聯合聲明，針對資方團體所述的反對理由，不以為然並予以譴責。現行三班護病比標準已是一再犧牲全民醫療品質、一再侵蝕護理人員勞動權益的妥協底線。

針對立法過於倉促的疑慮，六大醫院工會指出，針對全日護病比計算失真的抨擊早在2018年就已湧現，賴總統後於2023年做出政治承諾，宣示2年內將入法施行，後續衛福部邀集各界協商人力標準不下數十場會議，確立將以具強制力之入法作為政策方向，如今早已超過政見兌現期限而一再推遲，推動入法已是刻不容緩。

醫院資方團體聲稱立法影響民眾就醫權益，但國際醫療期刊指出，病患死亡率與護病比密切相關，工會推動三班護病比入法即是為了扭轉現行惡劣的醫療環境。合理的人力配置，既能提升民眾醫療品質，同時也保障護理人員勞動權益，護病比一天不入法，無異於侵害全民健康保障、加劇護理人力流失惡況。

台大醫院工會及成大醫院工會曾在2024年下旬召開記者會，揭露明有護理師照護的隔離病床卻不被計入的黑數問題，以及全月全院平均計算所導致的嚴重失真，後續卻均僅獲得衛福部「先求有再求好」的消極回應，已然退無可退。

至於立法會衝擊偏鄉小型醫院營運的疑慮，工會致癌，真相是，三班護病比的人力標準在協商制定之初，便已充分考量各層級醫院間的資源及區位差異，同時邀集醫院雇主代表進行充分協商，制定兼具政策意旨與可行性的數值基準，依據衛福部最新公告數據，地區醫院達標率已逾92.1％，屬各層級醫院間達標率最高之區塊。

資方團體聲稱立法過程配套不足，但包含自2024年起的護理人力政策整備12項策略（如：夜班直接獎勵、護病比達標獎勵、新手導師獎勵等）、以及自2025年起的健康台灣深耕計畫，中央政府已編列數百億餘元的公務預算，直接或間接支應醫院雇主應負擔的人事成本，覆蓋之廣及力道之大均可謂空前。

另外，資方團體聲稱即刻施行三版護病比將窒礙難行，但衛福部最新公告數據顯示，全台400餘間醫療院所中，已有86.7％醫院達標三班護病比標準，較去年同期增長15.5％。

六大工會主張加速三班護病比入法，挽救全民醫療最後底線。自新冠疫情以來，護理人員或因不堪低薪高壓勞動負荷，或感於政府及醫院未能提供充分後援，在灰心、失望及疲憊之下離職流失者眾，致使近年臨床經驗難以銜接，減損病患照護品質。

三班護病比入法，不僅是賴清德總統所做政治承諾，近2年來，在中央政府各項資源挹注及配套措施等多管齊下之下，總體護病比達標狀況已呈顯著增長、時機條件已然成熟穩定。工會誠摯呼籲賴總統、衛福部及各黨立法委員，齊心戮力加速入法時程，挽救全民醫療最後底線。

