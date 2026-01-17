白營提案修醫療法 違反護病比最重停業1年

民眾黨團提案修正《醫療法》部分條文，推進三班護病比入法，並就違反護病比者，處以5萬以上50萬元以下罰鍰。若未改善，按次連續處罰，開罰3次都未改善，停業1個月～1年。圖為示意圖。（本報資料照片）

民眾黨團提案修正《醫療法》部分條文，推進三班護病比入法，並就違反護病比者，處以5萬以上50萬元以下罰鍰。若未改善，按次連續處罰，開罰3次都未改善，停業1個月～1年。六大醫院工會發出聯合聲明，賴總統2023年做出政治承諾，宣示2年內將護病比入法施行，如今早已超過政見兌現期限，推動入法已是刻不容緩。

《醫療法》部分條文15日進行黨團協商，決議由各黨提出各自版本、持續整合推進。臺大醫院工會、臺大癌醫工會、成大醫院工會、臺北榮總工會、新光醫院工會、振興醫院工會發表聯合聲明指出，合理的人力配置，既能提升民眾醫療品質，同時也保障護理人員勞動權益，護病比一天不入法，無異於侵害全民健康保障、加劇護理人力流失。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，台灣針對三班護病比，已推動「獎勵先行」，目前還沒有完全達標，這是醫院「願不願意投資」的問題，取決於醫院是否願從薪資結構、工時管理、職涯發展等吸引新血投入、留住人力。罰錢、關門，都不是我們樂見的，我們的目的不在懲罰，而是想要提升人力。

醫界因反對護病比入法而提出關床的可能性，不具名護理師認為，這是在恐嚇民眾說會影響就醫權。醫界過去要求點值保障，政府已經做到了，「有比較多的收入，為什麼不把這多的錢拿來回饋給你的員工」？

對於政府是否會提出自己的版本，衛福部長石崇良回應，護病比涉及疾病複雜度、強度、人力、輔助措施，用硬性的數字是否好？會不會造成阻力？都是需要討論的。衛福部會搭配醫療科技的輔助，提升醫療照護品質，同時減輕護理人員的臨床負荷。