白營提檢察總長代理期限「比翁曉玲更狠」 藍白聯手封殺綠復議

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〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委翁曉玲日前提出「法院組織法第66條條文修正草案」，限制代理檢察總長期限不得逾6個月；民眾黨團版本則進一步要求，代理期不得逾3個月。對此，民進黨團今(12日)在立法院會提出復議，經表決，藍白立委聯手以57票反對、強壓民進黨團47贊成票，該案不通過。

前檢察總長邢泰釗今年5月7日任滿，總統府補提名的最高檢察署主任檢察官徐錫祥，日前遭立法院否決，府方隨後指派徐錫祥自5月8日起代理檢察總長一職。

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對此，翁曉玲上月提出「法院組織法第66條條文修正草案」，規定檢察總長未任命前，由最高檢察署最資深主任檢察官或檢察官代理檢察總長，其代理期間不得逾6個月。但總統依第二項或前項規定提名，而未獲立法院同意之人選，或甫代理檢察總長期滿者，不得代理檢察總長。

民眾黨團版則主張，最高檢察署檢察總長之代理不得逾3個月，且經立法院不予同意之該職務之被提名人，不得為代理人。前述兩案皆已交付委員會審查。

此外，國民黨立委許宇甄版本則要求，未獲立法院同意者，不得代理檢察總長；最高檢察署檢察總長因故出缺或無法視事時，總統得指派代理檢察總長，代理期限不得逾6個月。同一人以代理一次為限。此案則經院會逕付二讀、交付黨團協商。

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