白營提4千億國防條例 政院轟缺乏戰略構想

民眾黨26日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。（劉宗龍攝）

賴政府提出1.25兆元國防特別條例，民眾黨26日提出黨團版本，將總額上限減為4000億元，不過，藍白已有共識，在賴清德總統未到立法院國情報告前，院版及民眾黨團版均暫不排入議程。國防部及行政院則批評，在野黨版本缺乏戰略構想、沒有建軍規畫、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響永續戰力。

民眾黨團版本，將草案更名為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，且改為1年1期方式編列，首期總額上限為新台幣4000億元，後續預算及期程，經立法院同意後分期籌編及審議。

民眾黨團版本詳列採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統、M109A7自走砲、反甲型無人機飛彈系統等，幾乎都是美國國務院已宣布要售台的武器。國防部批評，該版本僅擷取部分美方知會國會程序之項量，內容不完整，也欠缺專業評估。

民眾黨團總召黃國昌表示，上周院會已決議「要求賴清德總統針對1.25兆元到立法院國情報告」，因此在賴總統尚未報告前，是否將院版及民眾黨團版本排入議程，仍待與藍營討論。

此外，國防部長顧立雄昨赴立法院報告並備詢。藍委馬文君質疑，過去幾個特別預算一旦框列上限金額，都會把預算用到完，所以應該討論這些購買項目是否需要用特別條例編列；顧立雄反駁，若連預算付委都不肯，就無法進行討論，且國防部也排機密專報並詳細說明，但馬文君卻沒來。

馬文君痛批國防部裝神弄鬼，用機密會議包裝軍購，有些該公開就要公開，例如哪些項目沒有特別預算就難以執行，雙方差點吵起來。