白營搶灘 藍基層焦慮母雞在哪

民眾黨主席黃國昌日前在新莊辦理參選新北市長首場造勢活動。（本報資料照片）

民眾黨主席黃國昌27日在新莊辦理首場造勢活動，新北市長之爭三強問鼎的局面恐大勢已定，但國民黨主席鄭麗文喊明年3月是藍白合最後底線，藍營新北市長人選至今仍撲朔迷離，走向如何，不僅外界關注，藍營小雞也擔心起步太晚會對選情不利。

藍營人士分析，台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然皆是藍營熱門人選，兩人都是老新北、在地熟悉度夠，且新北市是藍營重點區，如果讓給黃國昌「黨內恐怕會不平」，遑論不少議員候選人還等著母雞帶小雞。

國民黨議員陳偉杰表示，黃國昌現階段為自己造勢、展現企圖心，這是每位有意參選者都會做的事，外界也不必過度解讀；但選舉終究不是看場面熱不熱、口號喊得多響，而是要回到最基本、也最誠實的民意檢驗。就目前已公開的各項民調來看，黃國昌的支持度仍明顯落後於藍營具代表性的潛在候選人，這是不容忽視的客觀現實。

陳偉杰強調，市民關心的是市政的建設作為，而不是政治動員或短期聲量操作。誰能真正提出完整的市政藍圖、展現治理能力與執行經驗，才是市民在乎的重點。

國民黨議員江怡臻表示，尊重各政黨、各政治人物的規畫與安排，選舉不是比誰先喊、先辦活動，而是比誰對新北市最了解、最有治理能力，也最能回應市民的期待。國民黨在新北市的節奏很清楚，有完整的人才布局與成熟的黨內機制，會在最適當的時間推出最適合的候選人。

江怡臻指出，國民黨在地方深耕多年，基層穩定，台北縣到新北市脫胎換骨，小雞也都在自己的崗位上把市政、服務顧好，期盼共同努力，延續執政。

劉和然認為，選舉就跟人生賽跑一樣，每個人都有自己的節奏，祝福想要來新北市服務的人，但新北市不能有空窗期，也不是很多人的實習場域，所以不要用實習生的角度來新北市服務，一定要做深度準備，才有辦法為新北市打造永續未來。