白營放行1.25兆政院版國防預算 民進黨團樂見：盼國民黨停止杯葛

行政院提出1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，在程序委員會多次被藍白聯手阻擋，目前尚未付委審查，不過民眾黨團今（2/11）天表態，新會期同意政院版可以付委，在委員會併案監督、審查。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，樂見民眾黨放下成見，希望國民黨能以國家利益為重，停止在程序委員會繼續杯葛。

總統賴清德今天上午主持記者會，呼籲藍白支持政院版國防特別條例付委審查，民眾黨團隨後召開記者會，總召陳清龍說，民眾黨版的國防特別條例在1月30日就已經付委，賴清德說希望國防特別條例可以列入最優先法案，民眾黨團表達贊成；他強調，民眾黨團同意政院版國防特別條例付委，讓各個版本在委員會併案監督、審查。

對於民眾黨團願意放行政院國防特別條例，鍾佳濱說，樂見民眾黨放下成見，由此可知不僅國防安全，甚至包括對美合作備忘錄也都不應分黨派，透過委員會實質審查，這才是對全國人民最負責的態度。

鍾佳濱表示，政院版國防特別條例是國防部經過反覆戰略推演、結合國防自主與國際採購的專業規劃，民進黨團歡迎各黨派提出版本，在委員會審查時，會堅守採購項目的專業性與機密性。

鍾佳濱認為，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛，投資國防就是投資和平，讓朝野版本一併付委，讓真理越辯越明，不要再讓台灣的國防建設因政治操作而延宕。

