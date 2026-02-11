白營新北初選爭議 黨主席：待民調機構提出報告

民眾黨10日晚間召開記者會說明新北第四選區初選爭議。（袁茵攝）

民眾黨新北市三蘆選區議員初選結果引發黨內爭議，「四大金釵」之一的周曉芸民調不敵素人參選者陳彥廷。民眾黨中央選舉決策委員會10日辦理說明會，會後周曉芸指出，民調流程出現「不合理且無法解釋的異常狀況」，要求黨中央正視並盡速做出決議。黨主席黃國昌今（11）日表示，已讓民調機構整理並提出報告，正式報告出爐後，選決會才繼續相關提名作業。

黃國昌表示，台灣民眾黨是個有制度的政黨，開大門、走大路，昨天選決會特別邀請民調機構到場，針對在民調執行的過程中所發生的一些狀況，給民調機構說明的機會。同時為了取得兩位參選同志的信任，他們都全程在場見證，也給予各自發表意見的機會，接下來會按照黨內程序走。

黃國昌說，昨天了解民調機構整個執行發生的狀況，以及他們提出暫時的解釋跟說法外，最關鍵的，就是會不會影響最後民調的結果。我們給予民調機構時間整理給選決會正式的報告，在正式報告出爐後，會在這個基礎上，繼續進行選決會相關提名作業的決議程序。

黃國昌表示，昨天在召開選決會的過程當中，絕對不是兩個人關起門來做決定，也不是只有選決會的成員，自己個人不會做任何的協調，一切按照制度走。

另第八選區黃承鋒初選敗給吳亞倫，黃承鋒已申請複查。黃國昌對此表示，會針對黃承鋒所提出來的問題去調查，也同樣會邀請執行的民調機構，針對所提出來的問題給予回覆的機會，到時候一樣會給兩位參選人知道整個處理過程。

