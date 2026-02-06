白營新北市長參選人提政見 綠打臉：比中央的計畫還落伍

白營新北市長參選人提政見 民進黨打臉：比賴清德總統的計畫慢8天。民進黨人士提供

民眾黨新北市長提名人黨主席黃國昌今（6日）提出首波政見，民進黨人士大酸，黃國昌提出的政見比中央的計畫還落伍；中央早就有「中央危老重建計畫」，切黃提受案列管後「100個工作日」內完成發照。還比賴清德總統的計畫慢8天。

黃國昌今對於人口老化、房屋老化、都更遲緩的問題，提出「都更三新箭」。針對效率不足、爭議不斷、資訊不明等狀況，分別提出都更新幹線、都更特攻隊、容積透明平台等做法，盼徹底解決老屋問題、都更問題，有更宜居可以安居樂業的環境。

民進黨人士指出，黃國昌提出的政見比中央的計畫還落伍，且還鬧了一個都更大笑話，黃說，為解決新北市都更效率不足、爭議不斷與資訊不明等困境，對於百分之百無爭議的都更案件，承諾在受案列管後「100個工作日」內完成發照。

他說，但中央早就有「中央危老重建計畫」，只要地主100％同意，審查核准速度快，最快甚至能縮短至3個月內完成，3個月最多是92天，所以黃國昌還比賴清德的計畫慢8天。

此外，黨內人士還諷刺，黃國昌2016選汐止立委的七大政見跳票的、逆轉的一堆，現在還要提新的政見，誰相信。

他舉例打臉黃說，改善就業環境，提升勞動條件；但實質週休二日，加班費加倍是蔡英文時期達成的。黃國昌對勞動條件的貢獻是，修法將國會助理的薪水改成「立委補助」，然後刪掉助理的結喪、生育、教育補助。

至於落實年金改革，讓下一代有未來 ；民進黨人士說，

年金改革是蔡英文任內重大改革，黃國昌這次跟國民黨修法聯手改回來了。

至於實現人民作主的新政治 ；他說，黃曾提案下修罷免門檻至零，但2024年為了救國民黨立委免於被罷免，與國民黨聯手提高罷免連署難度。

打造透明專業的新國會部分，他說，黃國昌和傅崐萁聯手濫用多數國會權力，將一堆法案不經委員會討論逕付二讀，包括國會擴權法、財劃法，甚至一邊三讀一遍改法條。

至於建構永續生活環境；他說，曾經支持非核家園的黃國昌，2025年推動核三延役公投。

健全交通運輸、提昇生活品質部分；他說，黃當年信誓旦旦說要爭取民生汐止線，結果4年沒進度，而這條新北市府認為極為重要的捷運路線，卻被柯文哲說是可割可棄的「盲腸」。

最後是創造新北市七星區「在地經濟、在地就業、在地生活」；他說，黃促進的是自己家的就業，在自己的水保地上蓋違規停車場、占用國有地，家裡還有違建，最後當了4年就落跑不敢連任。

