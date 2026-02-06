白營新北市長參選人端牛肉 都更新幹線三新箭推安全宜居城市

代表民眾黨參選新北市長的黨主席黃國昌(左二)，今（6）日上午偕新北市議員陳世軒(左三)、板橋區市議員參選人林子宇(左四)、中和區市議員參選人陳怡君(左一)，召開首場「新北都更三新箭」政見發表記者會。（鄧博仁攝）

代表民眾黨參選新北市長的黨主席黃國昌，今（6）日上午偕新北市議員陳世軒、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君，召開首場政見發表記者會，提出都更新幹線、都更特攻隊及容積透明平台的「新北都更三新箭」，解決都市更新效率不足、爭議不斷及資訊不明的現況，讓市民朋友能落地生根，成為安全宜居的新城市。

黃國昌表示，新北市面臨人屋雙老的現況，404萬人口中超過65歲以上就有80萬人，每5人中就有1位高齡者；超過30年的老屋則有90萬戶，平均屋齡32.56年，儘管因為政策使案件量有所提升，但核准的件數遠遠落後建物老舊的速度，都更的遲緩將讓老屋成為都市中的孤島。

黃國昌說，新北都更三新箭整合既有資源與既有人力，展現市府的效率與執行力，強調新北不應該是台北市的衛星城市，徹底解決老屋問題，讓市民朋友能落地生根，成為安全宜居的新城市。

陳世軒表示，今天的政見不僅僅只是都市更新，而是藉由提升行政效率，捍衛市民的生命財產安全，其中，「都更特攻隊」讓他最有感，在沒有爭議的情況下，市府主動出擊，解決市民碰到的問題。

林子宇則是指出，今天提出的政見，可以說是板橋人的救星，讓老屋重建不再是遙不可及的夢想，讓複雜的產權可以在法規數據化、資訊透明化下得以解決爭端，藉由都更反轉老舊，看見新北新未來。

陳怡君表示，目前雖然有都更推動師進行輔導，但案件量最多的中和仍有許多案件延宕，大家都不敢踏出關鍵的第一步，期許未來成為都更的監督者、協調者及補助爭取者，加速都更、公開透明。

