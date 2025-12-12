白營曝最新民調 6成6贊成總統赴立院國情報告並回答提問

民眾黨也指出，社會對1.25兆特別預算看法高度分裂，贊成總統赴國會報告並備質詢比例高達66.6％、不贊成的比例只有24.4，相差懸殊。(本報資料照片)

民眾黨今(12)日提案向立法院要求賴清德總統親赴國會針對1.25兆軍購預算進行國是報告，並接受立法委員諮詢，立法院院會今日透過黨團協商後，決議與國民黨版邀請案共同逕付二讀，交付協商；民眾黨也指出，社會對1.25兆特別預算看法高度分裂，贊成總統赴國會報告並備質詢比例高達66.6％、不贊成的比例只有24.4，相差懸殊。

立法院民眾黨團總召黃國昌說明，社會對1.25兆特別預算看法高度分裂，民調題目「請問您贊成賴清德總統到國會，針對1.25兆軍購特別預算，進行國情報告說明，並回答立法委員的提問？」的贊成比例高達66.6％、不贊成的比例只有24.4，相差懸殊。

他說，以政黨傾向調查，台灣民眾黨支持者贊成比例90.3％，中國國民黨支持者有79.2％，民進黨支持者贊成比例54.4％，三黨都過半，無論年齡、教育、政黨傾向，民意都一面倒，若民進黨還要拿憲法法庭當擋箭牌，台灣人不會買單。

黃國昌說明本次黨團提案重點，包括「115年中央政府總預算高達9495億元，漲幅達16％，已超過GDP約3％的成長幅度，如今還要再加上1.25兆元的對美軍事採購，勢必排擠民生福利與教育支出，加劇世代不公」。

他指出，「賴總統逕行投書美國媒體宣布重大政策，既未向國會報告，也未向人民負責；更離譜的是，卓榮泰在立院答詢時還宣稱『沒有看到相關規劃內容』，欺騙國會、規避監督」；「若賴總統以「2027年中共將攻台」作為這波軍購的論述基礎，就必須提出可受驗證的資訊」。

黃國昌表示，「賴清德總統曾於2023年12月30日於總統候選人電視辯論會上承諾，願至立法院就國家大政方針及重要政策議題進行國情報告，並接受立法委員之諮詢，民眾黨團就正式提案邀請總統親自到國會，向國人報告」。

