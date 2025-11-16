白營民調怎麼看 劉和然、綠委異口同聲「都是參考」

民眾黨主席黃國昌先前稱民眾黨內2026新北市長民調指出，他若對上民進黨提名人選蘇巧慧會贏，對此蘇巧慧今（16）日回應人選還沒有就定位，「不管數字的高低我都當成參考」，國民黨熱門人選之一劉和然則稱「民調都是參考，尊重所有民眾的建議」。（柯毓庭攝）

民眾黨主席黃國昌先前稱民眾黨內2026新北市長民調指出，他若對上民進黨提名人選蘇巧慧會贏，對此蘇巧慧今（16）日回應人選還沒有就定位，「不管數字的高低我都當成參考」，國民黨熱門人選之一劉和然則稱「民調都是參考，尊重所有民眾的建議」。

蘇巧慧說，自己在大街小巷穿梭、走訪，過去這一年來，可以感覺到越來越多的市民「其實是認識我而且喜歡我、是支持我，這點我非常非常的感謝」。

蘇巧慧提到，至於現在有很多的民調，其實人選根本就還沒有就定位，「所以我的心情是會把任何的民調，不管數字的高低，我都當成參考」，最重要的還是希望能夠把握每一個機會，讓更多的人看見真正的蘇巧慧，那希望他們也可以喜歡、支持蘇巧慧，給蘇巧慧一個機會。

劉和然則說，他覺得民調都是參考，「我也不知道這個民調、因為沒有看到公布，所以尊重所有民眾的建議」，至於他就是每天持續的38年來一樣，一路從基層上來、一步一腳印的努力。

