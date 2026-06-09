白營爆蘇家圖利 綠批烏龍爆料

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針對民眾黨控訴「家族煉金術」，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（中）9日受訪回應烏龍指控勿抹黑，呼籲新北選戰回歸市政與政見。（吳嘉億攝）

民眾黨新北市議員參選人林子宇、陳怡君9日指控，民進黨新北市長參選人蘇巧慧民國114年護航文化部黑潮計畫預算，其妹蘇巧純擔任執行長的威如科技旗下akaSwap平台就獲該補助；且自蘇巧純入主後，威如科技取得共594萬6000元補助，卻違反《公職人員利益衝突迴避法》並未主動揭露，認為這是赤裸裸圖利，喊話北檢、監院不要裝睡。

蘇巧慧昨受訪表示，民眾黨的指控其實是烏龍爆料，妹妹蘇巧純的公司並不是威如科技的關係企業，並不是請他們幫忙架網站，就會變成他的子公司。很遺憾選舉至今，她和競選總部從來沒有攻擊過對手，但只要對手一發生重大爭議，對手陣營就會召開記者會，真的很不可取。

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民眾黨新北市議員參選人林子宇、陳怡君昨再度針對「蘇家圖利」3問蘇巧慧，蘇巧純是不是akaSwap執行長？akaSwap有無獲得文化黑潮補助？蘇巧慧有無發文護航過文化黑潮預算？

林子宇表示，蘇巧純入主akaSwap後，威如科技113年先獲經濟部商發署「服務業創新研發計畫」合計180萬補助，114年又獲文化部250萬、經濟部164萬6000元補助；且《公職人員利益衝突迴避法》第3條第1項規定應揭露利益衝突，結果113年至今查無依法揭露相關資料。

綠委吳沛憶則說，該指控根本是烏龍爆料，蘇巧純既非威如科技負責人也非股東，更無投資，這些都是公開資料，且威如科技近期得到台東縣政府標案，「難道可以說跟國民黨有關係嗎？」並反批每當李四川受社會檢驗時，就出來開記者會抹黑蘇巧慧。