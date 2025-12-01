白營爆退黨潮謝立功搬「溫度論」情勒？他喊：早就0度

政治中心／于士宸報導

前民眾黨發言人李有宜昨日（30）突然無預警宣布退黨，並同步退出中央黨部媒體群組，引發外界揣測是否與三蘆選區布局有關。巧合的是，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉同一天也宣布退黨，動作連環，引起關注。對此，前民眾黨秘書長謝立功昨晚在臉書發文質疑：「民眾黨的溫度去哪了？」。沒想到，政治工作者周軒今日（1）也在臉書點名謝立功，直言：「柯文哲都不在主席的位置了，民眾黨早就是絕對零度了」。

前民眾黨發言人李有宜30日宣布退黨，強調自己「主要是需心無旁鶩地專注學業」才會退黨。（圖／民視新聞）









民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉跟進發言人李有宜雙雙退黨。（圖／民視新聞）









前民眾黨發言人李有宜30日宣布退黨，並在上午10時退出中央黨部媒體群組，外傳退黨決定與黨主席黃國昌的三重蘆洲區主任周曉芸有關。不過，一系列說法卻遭李有宜本人駁斥，強調自己「主要是需心無旁鶩地專注學業」才會退黨。而後，創黨元老「大媽老司機」朱惠蓉也宣布退出民眾黨，雙雙退黨的局面讓秘書長謝立功嘆道「民眾黨的溫度去哪了？」。對此，政治工作者周軒今日（1）在臉書發文談及此事，稱黃國昌「想要求學就好好求學，我們一切祝福他」的回應講的一副「輕輕巧巧，雲淡風輕」，彷彿這個人從來不曾在他的生命佔有多大的地位。最後，周軒認為，謝立功「民眾黨溫度論」的說法實在是天真了一些，表示：「人在人情在，柯文哲都不在主席的位置了，民眾黨早就是絕對零度了」。





民眾黨前秘書長謝立功發文感嘆「民眾黨的溫度去哪了？」。（圖／翻攝自謝立功臉書）









周軒回應謝立功，表示「人在人情在，柯文哲都不在主席的位置了，民眾黨早就是絕對零度了」。（圖／翻攝自謝立功臉書）









