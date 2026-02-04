白營版國防特別條例挨批！柯文哲嗆「不要拿美國嚇我」 會跟華府直接溝通

民眾黨創黨主席柯文哲。李政龍攝。



民眾黨立法院黨團日前公布黨團版本國防特別條例草案，被綠營批評沒有非紅供應鏈。民眾黨前主席柯文哲今（2/4）天表示，美國不是民進黨的藉口，如果有什麼問題，民眾黨會跟華盛頓直接溝通，「以後不要再拿美國來嚇我。」他強調，民眾黨也會跟AIT密切聯絡，如果各方對民眾黨版本有意見，可以表達意見。

民眾黨團日前公布黨團版本國防特別條例草案，並強調有五大特色：一、民眾黨版具體詳列採購項目、金額、貨籌期程與維持成本，而非開空頭支票；二、合理化預算規模，預算總金額為4000億新台幣；三、民眾黨版監督要求一年一期、逐年提出專案報告；四、要求國防部要遵守《國防法》，逾3000萬美元以上軍事採購，需工業合作，以扶持國內國防產業；五、應提出財政影響衝擊評估報告。

民眾黨今天下午舉辦「眾馬奔騰 萬眾同欣」春節小物開箱記者會，對於自家版本國防特別條例草案被綠營批評沒有非紅供應鏈，柯文哲表示，黃國昌已經跑到美國，跟美國政府在華盛頓直接溝通，所以事實上，民眾黨團提出的版本，如果美國國務院已經送到國會的，他們都同意，只是剩下一些細節需要要檢查一遍。

柯文哲認為，後續如果美國國務院繼續通過，也可以按照目前通過的SOP繼續審，這樣整個法律就比較完整。

柯文哲表示，不管如何，台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口，如果有什麼問題，民眾黨會跟華盛頓直接溝通，「以後不要再拿美國來嚇我。」

柯文哲強調，民眾黨也會跟AIT密切聯絡，如果各方對民眾黨版本有意見，可以表達意見，會把它處理掉。

另一方面，對於有無可能親自參選高雄市長，柯文哲笑回，「又要派我去選哪裡？我被點幾個地方？好啦，下一題，你們不要一直分派工作給我。」

