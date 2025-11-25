白營率團赴日 柯文哲籲中日理性對話：台灣別成對立衝突點

日相高市早苗近日針對台灣的發言引起北京與東京外交爭端，美方則態度不明（示意圖：shutterstock/達志）

民眾黨主席黃國昌25日率青年團赴日訪問4天，昨（24日）與前黨主席柯文哲再度於黨部見面交換意見。針對此次訪日行，柯有無給予何種建議？黃國昌表示，柯非常關心此趟訪日行程，並認為區域和平、安全、穩定對於台灣安全至關重要，台灣應在東亞區域和平穩定上扮演和諧平衡點，而不要成為對立的衝突點。

黃國昌25日上午與民眾黨台北市議員陳宥丞及青年團一同赴日東京訪問4天，並於上午6時在松山機場接受訪問。

針對昨與柯文哲拍片，柯有無給予日本行的具體建議，以及未來兩人在黨的事情如何分工？黃國昌回應，自己跟柯文哲可以說是無所不談，不僅是面對台灣目前內憂外患的交迫，特別是民進黨政府繼續的違法濫權，怎麼樣解決這件事情，一直是他和柯文哲共同關心的事情。

黃國昌提及，其實他和柯2人彼此間大概沒有什麼話題不談，很深入地針對各項議題交換意見，討論完後比較多的事項是執行，政治的核心在執行力，每天都在執行每天應該要做好的工作。

黃國昌說，柯文哲非常有分際，中央黨部到目前為止，不管是柯擔任主席時或至今，都沒有自己的辦公室，柯文哲有另外的辦公空間，但不會造成兩人彼此溝通上的隔閡。

黃國昌稱，柯文哲也非常關心此次訪日，並認為區域和平、安全、穩定對於台灣安全至關重要，當中國、日本彼此間發生對立衝突時，應呼籲各方更能理性對話，而不是在旁邊火上加油，讓對立更加激化，「對我們來講，台灣應該在東亞區域和平穩定上，我們要扮演和諧的平衡點，而不要成為對立的衝突點」。

