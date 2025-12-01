白營發言人李有宜、元老朱蕙蓉宣布退黨 前祕書長：民眾黨的溫度去哪了

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨發言人李有宜和創黨元老朱蕙蓉昨(30)日雙雙宣布退黨，引起不少討論。對此，民眾黨前祕書長謝立功表示，面對曾為黨努力、拚搏的人陸續消失，不得不質疑是民眾黨留不住人才？還是黨中央不知珍惜人才？或者對「戰將」二字的理解，已經出現嚴重偏差？直呼「民眾黨的溫度，去哪了？」

針對李有宜以及在民眾黨草創階段加入的朱蕙蓉宣布退黨，謝立功表示，深感遺憾也不勝唏噓，指出有人選後持續深耕地方，更有人是第一代空軍，都可謂民眾黨戰將，也是黨的基礎與價值所在。如今這些曾為黨努力、為黨拚搏的人陸續消失，「我不得不提出質疑是民眾黨留不住人才？還是黨中央不知珍惜人才？或者對戰將二字的理解，已經出現嚴重偏差？」

廣告 廣告

謝立功指出，民眾黨成立六年，不能再用「小黨」作為安慰自己的理由。政黨要成熟，必須重視那些在沒有資源的時代，仍願意付出的人。如今的狀況，反倒更像是當同志有用，就被倚賴；當同志沒有話語權，就被忽略；而真正為理念挺身的那群人，正一個個黯然離去，更何況並非無用之人，直言「這不是一個有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。」

謝立功認為，民眾黨若要茁壯成長，就不能只重文宣，而應同時經營組織，並重新找回那些曾經替黨與社會衝鋒陷陣的同志。政黨要走得長遠，需要的不僅是「形象的堆疊」，更是「人心的凝聚」。做為前秘書長，他對黨有情感、有責任，也有義務說出真話。

謝立功也說，他所提出的不是私怨，而是對理念的堅持；不是批評誰，而是提醒整個政黨，民眾黨的溫度，一旦消失，就恐怕再也回不來。「台灣需要一個真正有溫度、重視基層的政黨。希望民眾黨不要忘記初心，也不要忘記那些曾經一起走過風雨的人。」

原始連結







更多華視新聞報導

民眾黨發言人李有宜宣布退黨 黨中央：尊重生涯規劃

民眾黨發言人林子宇「碧潭落水」 柯文哲醫院探視

劉韋巡退黨再控惡意放話 李嘉濠質疑經營人頭黨員

