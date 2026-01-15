白營稱將自提國防特別條例 民進黨：停止混淆視聽 ，盡速審查才是正道。資料照

民眾黨主席黃國昌返台後宣稱，1.25 兆元國防特別預算僅約三千億元為對美軍購，並表示將自提版本。對此，民進黨發言人韓瑩今（15）表示，相關說法與事實不符，已遭國防部及美國在台協（AIT）澄清，呼籲黃國昌停止混淆視聽。

韓瑩指出，國防部已清楚說明，8 年期 1.25 兆元國防特別預算，執行期自 2026 至 2033 年，其中約 3,000 多億元為國內產製，其餘為對外採購。此外，AIT也早已出面澄清，重申支持政府版本，黃國昌說法立刻破功。

韓瑩強調，行政院送請立法院審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，屬法律案而非預算案，國會本就有完整機制可就草案內容進行審查、修正與把關，無須另提版本製造程序混亂。黃國昌至今未提出任何具體修正或補強項目，卻宣稱反對院版，實質只會拖延建軍備戰進程。

韓瑩表示，國防特別預算的具體內容，在付委審查後，國防部就會依法向國會說明，如今正是藍白持續杯葛審查，卻反過來指控黑箱，邏輯自相矛盾。呼籲黃國昌應坦率支持行政院版，儘速讓國防特別條例及總預算付委審查，才是真正為國家未來著想。

