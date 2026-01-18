白營竹北市長誰來選？他喊話「柯文哲妹妹也不錯」

民眾黨積極布局2026九合一選戰，竹北市長選區傳出多位人選有意角逐。新竹縣議員林碩彥今（18）日公開表態參選意願，並點名民眾黨創黨主席柯文哲的胞妹柯美蘭也是適合人選。林碩彥強調，無論是傳聞中的新竹市副市長邱臣遠或他本人，都會尊重黨中央最終提名決定。民眾黨主席黃國昌則回應，將透過公開公平方式挑選最強候選人代表出戰。

民眾黨新竹縣議員林碩彥。（圖／中天新聞）

民眾黨18日舉辦「民眾黨2026共同政策綱領」記者會，林碩彥會前接受媒體訪問時針對竹北市長人選議題表示，所有參選者都會透過公平、公開機制共同競選。他指出，民眾黨不擔心單一選區出現多人競爭的狀況，反而有時擔心優質選區找不到合適人選，因此一個選區人才濟濟反而是好事。

柯文哲胞妹柯美蘭。（圖／中天新聞）

針對柯美蘭是否適合參選竹北市長，林碩彥表示，柯美蘭家中就住在竹北，對當地現況相當熟悉。他說：「如果說她有意來為竹北服務，我也抱持樂觀的態度，我認為她也是一個不錯的人選。」林碩彥進一步分析，至於柯美蘭對竹北的熟悉程度，以及未來能否與國民黨在地進行整合，還需等待國民黨議員或國民黨的縣長候選人出線後，才能了解他們的看法。

林碩彥再次強調，整體的布局包含邱臣遠、他本人在內，都會以最後黨中央的整體提名為尊重、優先。對於竹北市長選區人選眾多的情況，黃國昌受訪時表示，民眾黨在新竹的選區人才濟濟，有能力、有意願、優秀的同志非常多。他強調，黨中央向來的原則一樣，會用公開公平的方式，挑選最強的候選人代表台灣民眾黨出戰。

