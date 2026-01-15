白營粉絲竟稱AIT不代表美國？學者一句話嗆爆：那你的簽證是誰發的

政治中心／綜合報導

質疑AIT不代表美國？葉耀元譏：簽證誰發的。（圖／記者詹宜庭攝影）

針對民眾黨主席黃國昌對國防特別預算的質疑，美國在台協會（AIT）進一步發文，強調「國防」範疇涵蓋資安及關鍵基礎設施保護。學者葉耀元解讀，美方旨在闡明全面性國防支出的必要性，若民眾黨仍執著於傳統軍購狹隘定義，場面將更加難看。此外，對於部分民眾黨支持者質疑AIT不代表美國政府，葉耀元狠酸：「AIT發簽證給你時，怎麼不質疑？」

民眾黨主席黃國昌日前質疑行政院8年1.25兆國防特別預算，宣稱美方軍購金額占比極低，此論點不僅遭國防部駁斥，AIT也持續透過社群平台釋放訊號，擴大對「國防安全」的定義。AIT最新發文指出：「隨著數位威脅持續增加與演變，保護關鍵基礎設施與資料比以往任何時候都更加重要。」文中明確點出，包括醫療、能源、製造與金融業等過去不被視為傳統國防的領域，如今皆是防護重點。美方強調，正透過技術合作與公私部門夥伴關係，全力支持台灣強化資安防護能力。

AIT再於臉書po出相關聲明。（翻攝自美國在台協會AIT臉書）

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元對此在臉書「葉教授的國際事務學院」分析，AIT的發言有其深意，目的在於強調「全面國防支出」的重要性。現代戰爭早已超越單純的武器採購，資安與基礎設施的韌性同樣攸關國家存亡。葉耀元直言，美方已將話說得如此明白，如果黃國昌與民眾黨還繼續在預算細目上糾纏、無視現代國防需求，「真的就更難看了」。

此外，網路上出現部分民眾黨支持者言論，試圖將AIT與美國政府切割，質疑「AIT不能代表美國」。對此，葉耀元在臉書上毫不留情地反擊：「是在哈囉嗎？」他指出，AIT雖為非營利民間機構性質，但在《台灣關係法》授權下實質執行大使館職能。他反問這些質疑者：「AIT不能代表美國，那為什麼AIT可以發給你進美國的簽證呢？」以此邏輯謬誤痛擊無知的護航言論。

