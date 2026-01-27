白營自提國防特別條例 民進黨團籲朝野版本一併付委審查

民進黨團27日舉行「軍購關稅缺一不可、朝野攜手國泰民安」記者會。（王千豪攝）

民眾黨立院黨團昨天提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，匡列上限從1.25兆元砍成4000億元，且當中並未見「去紅供應鏈」、「台灣之盾」等。民進黨立院黨團今（27）天表示，國防部提出來的版本才是最完整的版本，才是最切合台灣需求的版本，呼籲在野黨於本周五最後一次立法院會能將朝野版本一併付委，否則容易被外界誤判台灣內部共識不足，增加台灣的安全風險。

民進黨團今天舉行「軍購關稅缺一不可、朝野攜手國泰民安」記者會，民進黨立委沈伯洋表示，民眾黨團總召黃國昌昨天提出版本，尊重立委的提案的權，但最懂軍種需求、與美談判進度的人一定是國防部，所以國防部提出來的版本，才是最完整的版本，才是最切合台灣需求的版本，也才是最能夠執行的版本，所以行政院版本應該要一併付委，且必須趕快審查。

綠委范雲表示，如果國會速審國防特別條例，這表示台灣願意投入資源、承擔責任、強化不對稱跟韌性戰略，釋放的明確信息就是台灣跨黨派對安全風險有快速決策的能力；反之，如果台灣在高度安全風險下，立法院還延宕，很容易被外界誤判政策搖擺或內部共識不足，會增高台灣的安全風險。

民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲，本會期剩下最後一次立法院會，不論是行政院版、民眾黨團版，甚至是國民黨立院黨團版本，希望都能付委，下個會期就可以優先審議。

