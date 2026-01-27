白營自提軍購條例 賴清德批越俎代庖：台灣之盾會破洞

賴清德總統接受民視新聞《台灣最前線》專訪。總統府提供



針對賴政府推出1.25兆元軍購特別條例草案，民眾黨團昨（1/26）自提黨團版本，將預算上限大砍至4000億元。總統賴清德今（1/27）在專訪批評，在憲政體制上面，立法院是監督機關，不宜越俎代庖，「本來是 1.25 兆，你把它切成 4000 億，你到底要買什麼？」台灣之盾會不會破一個洞？就像一把傘，總是要完整才能夠遮得住雨。

賴清德接受民視新聞《台灣最前線》專訪今晚播出。談到民眾黨團提出軍購特別條例，賴清德說，有一句話說：「聞道有先後，術業有專攻，因為國防是一個專業，不妨交給國防部來辦理，立法院就是監督。在憲政體制上面，它是監督機關，不宜越俎代庖，這個不好。

賴清德強調，「我們應該遵照憲政體制，分工合作，就是政府做政府的事情，立法院做監督的事情」，這樣的話，對國家來講會比較好」。

賴清德說，1.25 兆是分8年，一年才 1500、1600 億而已，要打造的是台灣之盾、第二是智慧化的攻防體系、第三是要推動國防產業，國防產業如果推動得起來，國防才能夠永續發展，這個是環環相扣，缺一不行。

賴清德質疑，「現在本來是 1.25 兆，你把它切成 4000 億，你到底要買什麼？到底不買什麼？你的台灣之盾會不會破一個洞？本來台灣之盾是一個完整的，結果你只給 1/4 的錢，你會不會變成只有 1/4 的功能？那等於是沒有功能，就像一把傘，你總是要完整才能夠遮得住雨，結果你現在給 1/4，所以我說，這個說不通。」

賴清德指出，美國之前通過的《國家安全戰略報告》，有四個重點。第一個是，美國將強化美國本土安全。第二個是，美國會把資源、力量移到印太，確保印太的和平、穩定，主要的目的就是要避免中國在區域的擴張，影響到全世界。第三個就是集體防禦、責任分攤。第四個是，美國希望能夠再工業化。

針對第三個部分「集體防禦、責任分攤。」賴清德強調，美國希望印太如果要和平、穩定，阻止主要是中國勢力的擴張，不是只有美國出力，印太區域的國家統統都要出力，大家要一起，責任要分攤。

賴清德說明，日本今年的國防預算，達到 GDP 的 2%，高達1.8到 1.9兆台幣，台灣是 1.25 兆分八年，日本一年就 1.8 到 1.9 兆元。韓國也在進行核子動力潛艇，他們的國防預算也在增加；澳洲國防預算也在增加；菲律賓國防預算也在增加；美國自己也在增加。美國今年的國防預算，大概是 9000 多億美金，接近 1 兆美元。

賴清德指出，川普講了，2027 年要達到 1.5 兆美元，也就是說，不是只有要求台灣增加，美國自己都在增加，日本、韓國、菲律賓都在增加，大家共同承擔區域的和平、穩定，這對台灣好、對區域好、對全世界都好，所以台灣不能夠置外於國際社會，不負起區域和平、穩定的責任。

主持人詢問，「藍白這樣擋，會不會覺得這是背後中國在使力？」賴清德說，「我們希望背後沒有這個事情，但是我相信人民都會看得很清楚」，因為又是新的一年開始，國防特別預算也已經被擋了9次了，希望在野黨能夠重新思考。

