白營裂痕擴大 元老嗆主席無情無義

原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的發言人李有宜（見圖），昨宣布退黨。（本報資料照片）

原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的發言人李有宜，昨以「專注學業」為由宣布退黨，卻又透露「未來也許還會再相見」，外界認為與黨主席黃國昌在此處推區主任周曉芸有關，加上同屬蔡壁如派系的創黨元老朱蕙蓉跟進退黨，昌、蔡系互鬥鬧上檯面，還等不到跟藍談合作，自家人就先內訌。

黃國昌昨稱在全台議員選區「原則提一人」，被視為「蔡系」的李有宜隨即宣布辭去黨職且退出民眾黨，「全力專注博士班學業。」但被問到畢業後有無機會挑戰2026選舉，以及是否可能回國民黨或其他政黨？李皆表達「不排除任何可能」。

廣告 廣告

外界解讀李有宜退黨與內鬥有關，另名主角正是日前合掛黃國昌看板的周曉芸。周曉芸2022年角逐金門縣議員選舉失利，今年3月改任黃國昌服務處三重蘆洲區主任，與板橋區主任林子宇、中和區主任陳怡君、汐止區主任陳語倢被視為「四大金釵」，黨資源偏重昌系人馬，也引來側目。

根據民眾黨規定，若同一選區有超過提名額度的人競爭，先以協調為主，協調未果再比全民調。民眾黨內人士不解地說，李有宜耕耘地方較久，若要跟空降的周曉芸比民調，「李有宜一定會贏」，質疑是蔡系與昌系內鬥再起。而李高調退黨，未來若回歸藍營，又如何與白合作？

同屬蔡系的朱蕙蓉昨跟進退黨，直言起心動念的時間點是年初黨主席選舉，認為選贏的黃國昌應要有風度，對仍為同僚的蔡壁如道謝，結果卻是更明顯的打壓，對李有宜也在沒有任何討論之下推派他人參選，感嘆黃的無情無義。