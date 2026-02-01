白營要角生日江啟臣也到 盧秀燕親賀搭手喊「藍白合」

民眾黨台中市議員江和樹歡度45歲生日，市長盧秀燕1日早上10點多親自前往祝賀。（江和樹提供）

民眾黨台中市議員江和樹歡度45歲生日，市長盧秀燕1日早上10點多親自前往祝賀，盧秀燕帶領壽星等眾人手搭手高喊「藍白須團結、團結真有力」口號。江和樹表示，2026一定支持國民黨市長人選，2028藍白合更是至關重要，目標是攜手下架民進黨。江和樹也透露，立法院副院長江啟臣則早一步到場祝賀。

江和樹連2日喜氣臨門，昨天太平區喬遷之喜後，今天開心歡度45歲生日，盧秀燕早上10點多率領民政局長吳世瑋、數發局長林谷隆前往祝賀，太平農會理事長黃文生一同前往。

盧秀燕切蛋糕前與江和樹等人手搭手，並帶領喊出「藍白須團結、團結真有力，我們祝江和樹生日快樂」，短短幾個字的生日賀詞，象徵未來持續藍白合的共識。

江和樹提到，藍白合是前主席柯文哲、主席黃國昌一直以來的共識，2028一定要藍白合，攜手下架民進黨。此外，2026也同樣藍白合，民眾黨一定全力支持國民黨市長提名人選。

江和樹也在臉書po文說，「藍白合」不僅是戰術選擇，更是凝聚民心、實現民主平衡的歷史使命。藍白有共同的戰略、共同來拉抬，彼此合作都能夠勝選，亦對未來藍白合作地方聯合政府建立基礎。

江和樹指出，感謝盧市長的祝福及說出與和樹共同的生日願望，和樹更希望國民黨與民眾黨高層大家團結一心，共同讓台中更好 台灣更好。

