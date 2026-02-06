白營評估她「弱雞變母雞」 蘇巧慧：每個參選人都有其價值

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今日前往鶯歌區拜票。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長選戰受矚，民眾黨參選人黃國昌的汐止區老家違建風波曾沸騰一時，今(6)日在競總開都市更新政見記者會，民眾黨市議員陳世軒則評論蘇巧慧非弱雞，是母雞，藍白應審慎以對。民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今日前往鶯歌區拜票，被問及如何評價此事，蘇巧慧說，每個參選人都有自己的價值、特質，就是各自努力，而她是空戰陸戰並進。

蘇巧慧表示，目前持續進行全新北的掃街活動，也已經推出第一波6項政見，文宣也已開始在全新北市派報投送，希望透過全面性行動，讓大家更認識她是有成績、對新北市有願景的人，希望得到新北市民更多的認同。

