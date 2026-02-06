白營評「弱雞變母雞」 蘇巧慧回應了

▲民眾黨議員評「弱雞變母雞」，蘇巧慧表示每個候選人有自己的價值跟特質。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 2026縣市長選舉倒數，對此民眾黨新北市議員陳世軒坦言，蘇巧慧已不是弱雞而是母雞，實力絕對大於林佳龍與蘇貞昌，藍白一定要審慎以對。對此蘇巧慧今（6）日回應表示，每個候選人有自己的價值跟特質，大家就是各自努力，自己就是空戰、陸戰一起衝，希望得到新北市民更多的認同。

對於陳世軒稱弱雞變母雞，蘇巧慧說，每個候選人有自己的價值跟特質，大家就是各自努力，自己就是空戰、陸戰一起衝。不但開始進行全新北的掃街，前幾天也推出了六大福利政見，第一波政績紙本文宣也已經開始在全新北市派報投送。

蘇巧慧說，這樣全面性的行動，就是希望大家能夠更認識她，更了解蘇巧慧是有成績、對新北有願景，希望得到新北市民更多的認同。

