白營議員曝訪日「彩蛋亮點」法院門口可集會陳情 沒拒馬

民眾黨主席近日率領黨內青年團訪日，民眾黨北市議員陳宥丞於臉書分享參訪照片，並請益自民黨眾議員、青年局長平沼正二郎有關日本實行聯合政府的經驗。陳宥丞還分享參訪的「彩蛋亮點」，他在行程見到日本法院門口開放民眾集會陳情，而且沒有拒馬，他認為是「一堂很特別的公民課」。

陳宥丞表示，本次參訪是二度到東京拜訪自民黨，前次到訪有幸和前首相麻生太郎閉門會談；這次他則以副團長身份參訪首相高市早苗辦公室。他認為，台灣在地緣政治的特殊角色，世界越多的政治亂流，作為台灣第二大在野黨的民眾黨，更要務實和努力與世界各國交流。

陳宥丞指出，他特別感謝自民黨眾議員古屋圭司及平沼正二郎親自接待，他與主席黃國昌帶領青年團，閉門會面聚焦在台日關係、青年交流等議題深度對談。

陳宥丞強調，古屋圭司過往就是挺台派，支持台灣加入CPTPP，他特別鼓勵民眾黨成為歷史悠久的政黨，並以自民黨70年經驗，認為堅持理念價值，再困難也能克服。

古屋也提及，高市早苗本次「台灣有事」論述，與過往立場一致、態度一樣，「台灣有事就是日本有事」，台海和平穩定對國際社會和全球供應鏈極度重要性。

陳宥丞請更請益平沼正二郎有關日方聯合政府實行的現況和門檻及障礙，平沼正二郎表示，目前與他黨在委員會合作優先；在預算法案盡力突破，不影響自民黨的理念價值原則，能讓步的地方與他黨合作，不過目前在新的內閣合作模式，就遇到「選區矛盾」的問題需要磨合。

陳宥丞最後分享參訪的「彩蛋亮點」，他們一行人在行程中經過東京高等裁判所，正好遇到民眾針對建商使用石棉瓦造成健康受損的訴訟陳情，他指出，法院門口沒有拒馬，更開放民眾聚集口號陳情，是一堂很特別的公民課。

陳宥丞強調，接下來還有三天行程，台灣民眾黨會代表台灣做好國民外交，也期許將各方各黨的建議帶回台灣。

